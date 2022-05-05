Окупанти спробували відновити позиції у Харкові та провалили наступ на Старий Салтів

На Харківщині ворог намагався відновити втрачені позиції. Проте зазнав чергової поразки. Враховуючи постійні втрати особового складу, наступними кроками росіян стане покращення тактичного положення своїх підрозділів в регіоні.

Про це 5 травня повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. У відомстві наголосили, які саме населені пункти наразі цікавлять окупантів.

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Ситуація на Слобожанському напрямку

Згідно з даними Генштабу, противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків. Однак їм вдалося лише провести невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Водночас російські війська постійно втрачає особовий склад. У зв’язку із цим, їм доводиться здійснювати нарощення системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. Так, на базі Куп’янської міської лікарні окупанти облаштували шпиталь.

Що відомо про положення російських військ у Ізюмі

За даними Генштабу, росіяни не припиняють спроб покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм.

Ворог здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має,

– йдеться у зведенні.

У відомстві додали, що через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.

Ситуація на Харківщині: останні дані

Харків продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під вогнем ворога регулярно опиняються крайні східні житлові райони Салтівка та Північна Салтівка.

Найгарячішою точкою впродовж тривалого часу залишалося місто Ізюм, де росіяни робили спробу вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке.

Українським захисникам вдалося звільнити село Руська Лозова. Саме звідси окупанти гатили по Харкову.

Згодом евакуйована мешканка селища Руська Лозова Маргарита Тейтельбаум розповіла, що за час окупації в населеному пункті було кілька ротацій російських військ, серед них були як мобілізовані з псевдореспублік, так і кадирівці.

Окрім артобстрілів, росіяни вдаються і до масових підривів. Так, 4 травня Національна поліція України отримала інформацію про те, що на одному з інфраструктурних об'єктів Харкова закладена вибухівка. На місці виклику виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого: РПГ, протитанкові міни та майже 10 кілограмів тротилу.

Варто знати – колосальні втрати ворога станом на 5 травня: дивіться відео