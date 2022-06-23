Окупанти сунуть з Маріуполя на Запоріжжя: навколо міста залишили кадировців та дагестанців

Уже другий день поспіль великі колони російських окупантів залишають Маріуполь та його район. Найімовірніше, загарбники відправляються в напрямку Запорізької області.

Про це 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він підтвердив інформацію, що російські військові з технікою залишають місто.

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За словами радника, до цього перша ротація окупантів була близько місяця тому. Тоді загарбники залишили Маріуполь і рухались в напрямку Волновахи, тобто на північ Донецької області.

Однак вже 2 день поспіль окупанти з військовою технікою рухаються в бік Запорізької області. Зараз вони виводять більшість військового контингенту з Маріуполя,

– зазначив Андрющенко.

Як він наголосив, у Маріуполі російські окупанти відкрито розповідають, що відправляються захоплювати Запоріжжя. Мовляв, вже завтра воно буде їхнім.

"Це ми чуємо ще з 24 лютого. Однак саме зараз росіяни виводять з міста більшість військових, тому спостерігатимемо, що буде далі", – зауважив радник.

Хто залишився в місті

Андрющенко також розповів, що зараз Маріуполь перебуває в руках місцевих колаборантів, які здійснюють певні функції під наглядом "смотрящих" з Росії. Водночас для охорони та гарантування безпеки росіян, у місті та за його межами залишиться частина російських військових.

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Крім того, ситуацію навколо міста (та частково в місті) контролюють кадировці та дагестанці. Як зазначив Андрющенко, вони проживають у селищах вздовж Маріуполя, водночас в самому населеному пункті їх мало.

"Поки спостерігаємо за тим, що російські окупанти впроваджують сценарії, які ми прогнозували вже давно. Це потурання виникненню злочинних банд", – наголосив радник.

Злочинні банди

Він пояснив, що у Маріуполі потрохи починає народжуватись бандитизм. Зокрема через те, що гроші зараз отримують лише пенсіонери.

Виникнення таких банд насамперед підтримують кадировці. На думку Андрющенка, вони хочуть, аби виникло декілька угрупувань, щоб контролювати ватажків, які своєю чергою контролюватимуть місто.

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