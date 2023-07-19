Окупанти цілили в інфраструктуру зернової угоди, – Зеленський про нічну атаку по Україні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських загарбників 19 липня по Україні. Він наголосив, що окупанти абсолютно свідомо цілилися по інфраструктурі, яку використовували для зернової угоди.

Він також наголосив, що кожна така атака – це "удар не тільки по Україні, але і по світу". Глава держави пообіцяв зробити все можливе, аби зернова угода продовжувалася і без країни-агресорки.

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Зеленський прокоментував нічну атаку

Президент Україні вранці 19 липня зібрав селекторну нараду, щоб заслухати інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині та інших областях нашої держави. За його словами, росіяни цього разу показали своє справжнє ставлення до зернової угоди.

Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя,

– підкреслив він.

Главу держави також проінформували про наслідки удару віцепрем'єр Олександр Кубраков і очільник МВС Ігор Клименко. Також були доповіді Головкома ЗСУ Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.

"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста", – сказав Зеленський.

Наостанок він наголосив, що прагне продовження нормального експорту українського зерна за кордон. Тому докладатиме всіх зусиль для розв'язання цього питання.

Що відомо про нічну атаку по Україні 19 липня