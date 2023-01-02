В очікуванні ЗСУ: "губернатор" Севастополя відправив усе майно й дітей за кордон, – ЦНС
Джерело:Центр національного спротиву
Воїни України допомагають загарбникам на окупованих територіях швидко переходити від стадії заперечення реальності до стадії прийняття невідворотнього. Ці процеси не оминають й тимчасово окупований Крим.
Тож як би росіяни не кричали, що вони на загарбаних територіях "назавжди", їхні дії свідчать про протилежне. Мовиться, зокрема, й про поспішне вивезення усього нажитого з окупованого півострова.
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Вивіз все на Кіпр
Так, черговим таким прикладом став так званий "губернатор" Севастополя Михаїл Развожаєв. Стало відомо, що він уже вивіз все своє майно на Кіпр, й не забув прихопити домашніх улюбленців.
Також гауляйтер відправив за кордон своїх дітей.
Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру,
– повідомили у ЦНС.
І Розвозжаєв такий не один. У ЦНС стверджують, що наразі на тимчасово окупованих територіях окупанти займаються мародерством підприємств та житлових помешкань та вивозять якомога далі свої родичів. Вочевидь, вони "щось" відчувають.
У Криму зростає паніка
Про напружену атмосферу у Криму розповів також кримський активіст та військовий ЗСУ Василь Самойлов. За його словами зараз панічні настрої на півострові посилюються з кожним днем, на що, зокрема, впливає й "бавовна".
"Бавовна" дуже сильно впливає на моральний стан як окупантів, так і місцевих зрадників. Чим більше "бавовни", тим більше вони починають панікувати,
– сказав Самойлов.
Так, все більше росіян намагаються втекти з окупованого півострова, при чому настільки швидко, що потік машин навіть паралізував рух на Кримському мосту.
Крим хоче додому: останні новини
- Натомість українці у Криму чекають на деокупацію півострова, що продемонстрували й на новорічні свята. Так, в центрі Ялти приєднались до патріотичного флешмобу та використали синьо-жовті новорічні прикраси.
- Таке ж трапилося нещодавно й у Керчі, де ялинку прикрасили синьо-жовтими іграшками. Такими ж кольорами запалали вогні на вулиці міста, через що окупаційна "влада" одразу почала шукати винних.
- Також у грудні у кримському селищі Міжводне замайорів жовто-блакитний прапор.