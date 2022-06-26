Окупанти тричі вдарили з "Градів" та артилерії по людях і житлу на Дніпропетровщині

Російські війська інтенсивно обстрілювали Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Окупанти били по цивільних, руйнуючи їхнє житло.

Про злочини війська держави-агресорки розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що обстріл тривав протягом кількох годин.

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Росіяни били по Зеленодольській громаді з артилерії

Вороги використали проти мешканців Зеленодольської громади "Гради" та ствольну артилерію. Цілили по житлових будинках місцевих жителів.

У самому Зеленодольську двоє людей дістали поранення – це чоловік та жінка. Вони отримали медичну допомогу. У місті ворожими снарядами завдано руйнувань багатоповерхівкам. Також пошкоджені будинок культури та пошта.

Нещодавно Криворізький район потрапив під обстріл "Ураганів"

Зазначимо, що всього кілька днів тому Криворізький район потрапив під обстріл з РСЗВ "Ураган". На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Цілили по Гречаноподівській та Широківській громадах. В останній ворожі снаряди спричинили руйнування.

Село Шестерня обстріляли касетними боєприпасами. Внаслідок цього одна з будівель була зруйнована.

23 червня внаслідок удару росіян по Апостоловому до лікарні потрапили 2 людей. Місто частково залишилось без тепла та води.

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Більше ніж 100 годин знадобилось рятувальникам, щоб загасити пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Вона виникла після російського обстрілу.

Через цей злочин ворога загинули троє людей, ще 14 – опинились в лікарні.

Після того, як росіяни поцілили у поле своїми снарядами, в області згоріли близько 100 гектарів пшениці.

Найбільше від таких обстрілів страждають райони, що розташовані поблизу Херсонської області. З тимчасово окупованих територій ворог по кілька разів на день гатить з РСЗВ.

15 червня під ракетний обстріл знову потрапило Апостолове. Тут загинули кілька людей. Вороги били по населеному пункту з РСЗВ "Ураган". Боєприпаси розлетілись по приватних помешканнях та подвір'ях.

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