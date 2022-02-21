Окупанти цинічно обстрілюють житлові райони Донбасу: моторошні фото
Російські окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями про режим тиші на Донбасі. Ворог відкриває вогонь по населених пунктах на лінії зіткнення.
Найманці країни-агресора під час обстрілів житлових районів застосовують заборонене озброєння. Про це 24 каналу повідомив офіцер об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим.
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Окупанти гатять з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 і 82 міліметрів. Унаслідок атак противника:
- у Мар'їнці – пошкоджено два приватні будинки на вулиці Перемоги, на вулиці Прокоф'єва зруйновано повністю лінії електромережі (це призвело до відсутності електроживлення у близько 300 будинках);
- у Новолуганськосму – пошкоджено будинок на вулиці Вишнева;
- у селищі Залізне – зруйновано будинок на вулиці Чехова. Осколки від мінометних обстрілів калібру 120 міліметрів майже повністю зруйнували дах будівлі.
- У Катеринівці – пошкоджено будинок на вулиці Піонерська.
Окупанти обстрілюють житлові райони Донбасу / Фото Сергія Нещадима
Окупанти обстрілюють населені пункти на Донбасі / Фото Сергія Нещадима
Що відомо про обстріли окупантів
Загалом з 17 лютого 2022 року окупаційні війська здійснили у бік ЗСУ 6 083 обстрілів із забороненого озброєння, використавши при цьому 2 997 одиниць боєприпасів, зокрема для:
- танків – 29 одиниць;
- артилерії калібру 152 міліметри – 71 одиниць;
- артилерії калібру 122 міліметри – 815 одиниць;
- мінометів калібру 120 міліметрів – 1562 одиниць;
- мінометів калібру 82 міліметри – 549 одиниць.
Задокументовані наслідки обстрілів населених пунктів Українською стороною СЦКК передані до спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Російські найманці обстрілюють житлові райони Донбасу / Фото Сергія Нещадима