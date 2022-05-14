Окупанти вбили вже 227 українських дітей: понад 420 отримали поранення

Війна Росії проти України триває 80 днів. За цей час від російської агресії загинуло 227 дітей, ще щонайменше 420 – зазнали поранень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України постраждали 647 дітей. Про це повідомили ювенальні прокурори.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

У відомстві підкреслюють, що ці цифри не є остаточними. Назвати точні дані можна буде лише після припинення бойових дій, а також звільнення територій від російської окупації.

Але точно можна зазначити, що станом на 14 травня від російської агресії

Найбільше українських діточок постраждало у:

Донецькій – 139,

Київській – 116,

Харківській – 99,

Чернігівській – 68,

Херсонській – 48,

Луганській – 45,

Миколаївській – 44,

Запорізькій – 28,

Сумській – 17,

місті Києві – 16,

Житомирській областях – 15.

13 травня стало відомо про смерть 11-річного хлопчика із Золотого. Лікарі у Дніпрі боролися за його життя до останнього. Напередодні, 12 травня, у медичному закладі помер 12-річний хлопчик. Він зазнав тяжких поранень під час обстрілу окупантами міста Попасна на Луганщині.

В Ювенальній прокуратурі додали, що від початку війни окупанти пошкодили 1 748 закладів освіти по Україні. З них 144 – зруйновані повністю.

Окупанти продовжують убивати мирне населення України

12 травня російські військові атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, а декілька зазнали поранень. Гатили окупанти по селу Велика Костромка Криворізького району. Також відомо, що вони зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури.

На жаль, не обійшлося без жертв на Донеччині 12 травня. Окупанти забрали життя у чотирьох мирних мешканців області, підкреслив глава ОВА Павло Кириленко.

Розстріляли загарбники колону біженців, які намагалися виїхати з Херсонщини. Як розповів голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул, гатили по ній окупанти з артилерії.

Тим часом у Бучі продовжують встановлювати особи загиблих. Українським і французьким фахівцям уже вдалося ідентифікувати п'ятьох жертв російської агресії. Зробили вони це завдяки ДНК-експертизі.

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