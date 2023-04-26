Росіяни вгатили біля Антонівського мосту: постраждав іноземний представник преси

Російські загарбники вкотре завдали удару по Херсонщині. 26 квітня окупанти обстріляли село Станіслав.

Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту. На жаль, внаслідок удару є поранені.

Важливо Росія керованими авіабомбами вдарила по Станіславу на Херсонщині

Окупанти вдарили по Херсонщині

Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав 26-річний чоловік.

Окрім цього, росіяни обстріляли район Антонівського мосту. Унаслідок цього постраждав іноземний представник преси.

Інші обставини наразі з’ясовують.

Зауважимо, що у Херсонській ОВА повідомляли, що керованими авіабомбами росіяни атакували Станіслав. Пошкоджено приватні будинки, будівлю сільської ради, пошту та аптеку. До речі, найбільше від обстрілів страждають населені пункти, які розміщені вздовж Дніпра. Адже окупанти стріляють по них цілодобово.

Росіяни гатять по Херсонщині: останні новини

Нещодавно в одному з сіл тимчасово окупованого Каховського району росіяни розстріляли 38-річного чоловіка за його проукраїнську позицію.

23 квітня окупанти скинули на Херсонський район 5 авіабомб, після цього область масовано обстріляли з артилерії. Поранені 3 місцевих жителів, ще 1 загинув. Таким чином, росіяни вкотре обстріляли населені пункти Білозерської та Станіславської громад на Херсонщині.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що російська армія вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади. На жаль, є постраждалі.

Так, російська артилерія била по населеному пункту. Окупанти поцілили у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

За минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонщині. Місто Херсон противник обстріляв 11 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району. Через агресію 1 людина дістала поранення.