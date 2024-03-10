Окупанти вдарили дронами по Добропіллю: з-під завалів дістали тіла двох людей

Уночі 10 березня окупанти атакували дронами Добропілля на Донеччині. Унаслідок ворожих ударів під завалами опинилися двоє людей. На жаль, вони загинули.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та ГУНП в Донецькій області. Наразі встановлюється тип дронів, якими ворог завдав ударів. За попередньою інформацією, окупанти атакували "Шахедами", передає 24 Канал.

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Під завалами у Добропіллі опинилися люди

Як повідомив Філашкін, близько опівночі окупанти атакували дронами-камікадзе Добропілля Донецької області. Унаслідок ударів пошкоджено 2 адміністративні будівлі та 2 приватні будинки.

Рятувальники почали розбирати завали, адже, за попередньою інформацією, там були люди. На жаль, врятувати їх не вдалося – вони загинули під завалами.

Вночі росіяни атакували Добропілля "Шахедами" – на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей,

– повідомив Філашкін.

Як повідомив Суспільному заступник начальника Добропільської МВА Дмитро Баранець, Росія опівночі двічі атакувала місто. За попередніми даними, ворог атакував "Шахедами", але остаточний тип дронів ще встановлюється. Баранець також додав, що унаслідок атаки у місті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Наразі поліція та СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.