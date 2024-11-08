Окупанти вдарили майже 100 "Шахедами" та 4 ракетами: чи все вдалося збити

У ніч проти 8 листопада Росія вкотре атакувала Україну. Ворог запускав по території нашої держави дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети.

Сили ППО збили майже всі ракети та більшу частину "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Важливо Росія продовжує терор: на Київщині є постраждалі після атаки

Як відпрацювала ППО 8 листопада

У ніч на 8 листопада 2024 року російська армія традиційно вдалася до терору України. Так, ворог атакував:

балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив з Ростовської області,

4 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, які запустив з Бєлгородщини,

92 ударними БпЛА типу "Шахед" та дронами невстановленого типу, які запускав з чотирьох напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).

Крім того, ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Сили ППО провели потужну бойову роботу, адже російську атаку відбивали ще звечора 7 листопада. Так, українським захисникам вдалося збити:

4 керованих ракети Х-59/Х-69,

62 дрони-камікадзе.

Ще 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах. Наразі триває бойова робота, адже у повітряному просторі України досі зафіксовано 1 ворожий БпЛА.



Результати роботи ППО 8 листопада / Інфографіка Повітряних сил

У Повітряних силах додали, що ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи в 12 областях: Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській.

На жаль, внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Крім того, внаслідок падіння уламків збитих ракет на Київщині зазнали поранень 4 водіїв. Також зафіксовані пошкодження 6 приватних будинків у 2 районах, 4 вантажівок та 2 легкових авто, а також гаражі.