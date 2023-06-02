Окупанти вдарили по багатоповерхівці на Запоріжжі: є загиблі та постраждалі
Джерело:Запорізька ОВА
Російські окупанти 2 червня вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі. На жаль, відомо про загиблих та постраждалих.
У Запорізькій ОВА розповіли, що ворог влучив у місцеву багатоповерхівку. На жаль, окупанти забрали життя двох людей.
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Чотири мирних жителі поранені та двоє загинули у Комишувасі – результат терористичного акту Росії. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років. Ворог відповість за кожне відібране українське життя та зламані долі,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про постраждалих
У Запорізькій ОВА заявили, що постраждали 4 людей: жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Їх усіх оперативно госпіталізували у найближчий медзаклад.
Окупанти поранили 3-річну дівчинку на Херсонщині
Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Під час терористичної атаки 31 травня окупанти обстріляли село Широка Балка у Херсонській області. Ворог поранив 3-річну дівчинку.
Маленьку постраждалу госпіталізували. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму та поранення потилиці.
Інна – мама постраждалої – розповіла, що у той час, коли Росія завдала терористичного удару по населеному пункті, вона була вдома. Коли почула звук вибуху, відразу кинулася до донечки. Дівчина знепритомніла на очах у рідних.
Терористичний удар по Куп'янському району
Також 29 травня російські загарбники вдарили "Іскандером" по селищі Ківшарівка Куп'янського району. Ворог поранив трьох літніх жінок: 73, 85 та 90 років. Окрім того, внаслідок терористичного удару окупантів постраждали вагітна жінка та двоє дітей: 14 та 10 років. Усім постраждалим знадобилася госпіталізація.
Загарбники пошкодили у населеному пункті будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.Важливо!