Окупанти вдарили по мирних будинках у Запоріжжі: фото наслідків

Росіяни атакували житловий сектор в Запоріжжі, внаслідок чого є руйнування інфраструктури. Як запевняють у міськраді, на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

У ніч проти 3 травня російські терористи обстріляли Запоріжжя, коли більшість людей спала. Згодом ситуацію прокоментував глава ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Терор не припиняється

Власне, цим обстрілом ворог вкотре довів, що воює з мирним населенням нашої держави. За словами Малашка, ударів по цивільній інфраструктурі було два. На місце події одразу виїхали фахівці, які розпочали ліквідацію наслідків прильотів.

Вночі путінські тв*рі здійснили атаку на Запоріжжя. Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих,

– також написав Куртєв.

Водночас він зазначив, що внаслідок атаки один будинок було зруйновано повністю. Ще дві будівлі мають значні ушкодження. Окрім того, у близько 40 будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Наслідки влучань по цивільній інфраструктурі Запоріжжя / фото місцевих чиновників

Зверніть увагу! Як відомо, на місці події працювали представники міської аварійно-рятувальної служби "Запоріжремсервіс" та волонтери.

Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, слід повідомити про це на стаціонарний номер 15-80 або за такими телефонними номерами:

+38 (061) 787-15-80;

+38 (050) 414-15-80;

+38 (067) 656-15-80.

Атака дронів-камікадзе

Згадаємо до цієї теми, що у ніч проти 3 травня російські загарбники випустили 26 ударних дронів типу "Шахід" по різних містах нашої держави. Власне, силам ППО вдалось ліквідувати 21 ворожу повітряну ціль. Три прильоти було у Кропивницькому та по одному на Миколаївщині та в Дніпрі.

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Водночас нашим Повітряним силам вдалось знешкодили усі безпілотники у небі над Київською областю та безпосередньо столицею України.