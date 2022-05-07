Окупанти вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації

7 травня російські військові завдали удару по Одеській області. Крилаті ракети окупанти випустили зі стратегічної авіації.

Російські військові продовжують обстрілювати Одеську область. Як повідомляють в оперативному командуванні "Південь", по ній випустили відразу 4 крилаті ракети, передає 24 канал.

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Окупанти вдарили по місту Арциз

Уже відомо, що російські військові атакували місто Арциз. Начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк додала, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав, а також не загинув.

Росія продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація – незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо,

– підкреслила вона.

Також Наталя Гуменюк додала, що окупанти вдарили по "стратегічному напрямку", а сам об'єкт вона назвала "специфічним".

На Одещині 7 травня вже лунали вибухи

Близько 11:38 в області прозвучала повітряна тривога. Водночас пролунали вибухи. У місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про можливі ракетні удари. Зауважимо, що вже через 20 хвилин оголосили відбій.

Що відомо про попередні удари по Одещині

Напередодні, 6 травня, російські військові вже атакували Одеську область. По ній окупанти випустили дві ракети. Внаслідок удару, на щастя, ніхто не постраждав. Водночас глава Одеської ОВА Максим Марченко попрохав місцевих мешканців довіряти винятково офіційним джерелам інформації. Натомість те, що поширюють у мережі, може сіяти додаткову паніку.

4 травня росіяни також атакували область. Тоді повідомили про кілька ракетних ударів по Одещині. Відомо, що вдарили окупанти по одному з інфраструктурних об'єктів. На щастя, тоді теж минулося без жертв.

Масовий ракетний удар відбувся 3 травня. Тоді російські військові атакували Україну відразу 18 крилатими ракетами. "Прильоти" тоді зафіксовували й по Одеській області.

Одесу окупанти також обстрілювали на днях. Так, 2 травня одна з ворожих ракет влучила у житловий будинок. Від удару російських військових загинув 15-річний хлопець. Відомо також, що 17-річна дівчина потрапила до лікарні.

Довга комендантська година в області

Місцева влада розуміє, що російські військові можуть влаштувати провокації на 9 травня. Відтак, ухвалили рішення запровадити довгу комендантську годину. Вона почне діяти 8 травня о 22:00 та закінчиться 10 травня о 05:00.

Тож містян просять з розумінням ставитися до відповідного прохання. Також закликають не порушувати комендантську годину та не виходити на вулиці без нагальної потреби.

Зауважимо, що Міноборони та президент України Володимир Зеленський закликали людей не ігнорувати в ці дні сигнали повітряної тривоги. Необхідно бути максимально пильними, адже ворог підступний і може вдарити будь-куди. І, як свідчать 2 місяці війни, "військовими" об'єктами чомусь часто стають житлові будинки.

Ми ж закликаємо вас не лише прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Необхідно ще й вирушати до укриття, адже це може врятувати вам життя. А перебувати у безпечному місці слід доти, поки не прозвучить оголошення про відбій.

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