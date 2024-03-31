Окупанти вдарили ракетами по газовому об'єкту на Заході

Російська окупаційна армія вкотре завдає ракетних ударів по Україні. Під атакою ворога опинився газовий об'єкт на Заході.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України в неділю, 31 березня.

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Наслідки ракетного обстрілу

В Міністерстві енергетики розповіли, що вночі ворог атакував один з газових об'єктів на Заході. Попередньо, загинула людина.

Вночі ворог вкотре атакував один з газових об’єктів у західному регіоні. За попередньою інформацією, загинула одна людина (не працівник підприємства),

– зазначили в Міненерго.

Російська армія пошкодили об'єкти "Нафтогазу": основне

Окупанти 24 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами. Внаслідок ворожої атаки на Заході було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу".

Обстріл енергетичної інфраструктури підтвердив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він зазначав що постраждали деякі об'єкти "Нафтогаз", та в цілому критичної ситуації немає, але за словами Чернишова, все ж таки ситуація з продовженням атаки на нашу енергетичну інфраструктуру є наявною.