Окупанти вдарили ракетами по газовому об'єкту на Заході
31 березня 2024, 11:59Читать новость на русском
Російська окупаційна армія вкотре завдає ракетних ударів по Україні. Під атакою ворога опинився газовий об'єкт на Заході.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України в неділю, 31 березня.
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Наслідки ракетного обстрілу
В Міністерстві енергетики розповіли, що вночі ворог атакував один з газових об'єктів на Заході. Попередньо, загинула людина.
Вночі ворог вкотре атакував один з газових об’єктів у західному регіоні. За попередньою інформацією, загинула одна людина (не працівник підприємства),
– зазначили в Міненерго.
Також під час ракетної атаки аварійно вимкнулася повітряна лінія у Львівській області, знеструмлювався один з населених пунктів. Наразі усіх споживачів заживлено.
Російська армія пошкодили об'єкти "Нафтогазу": основне
- Окупанти 24 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами. Внаслідок ворожої атаки на Заході було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу".
- Обстріл енергетичної інфраструктури підтвердив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
- Він зазначав що постраждали деякі об'єкти "Нафтогаз", та в цілому критичної ситуації немає, але за словами Чернишова, все ж таки ситуація з продовженням атаки на нашу енергетичну інфраструктуру є наявною.