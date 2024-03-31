Окупанти вдарили ракетами по газовому об'єкту на Заході

31 березня 2024, 11:59
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Російська окупаційна армія вкотре завдає ракетних ударів по Україні. Під атакою ворога опинився газовий об'єкт на Заході.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України в неділю, 31 березня.

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Наслідки ракетного обстрілу

В Міністерстві енергетики розповіли, що вночі ворог атакував один з газових об'єктів на Заході. Попередньо, загинула людина.

Вночі ворог вкотре атакував один з газових об’єктів у західному регіоні. За попередньою інформацією, загинула одна людина (не працівник підприємства),
– зазначили в Міненерго.

Довідка. В Міненерго також повідомили, що ворог атакував кілька підстанцій НЕК "Укренерго" в Одеській області. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Станом на сьогоднішній ранок ранок залишаються відключеними 10,5 тисячі споживачів. У регіоні застосовуються аварійні відключення.
Також під час ракетної атаки аварійно вимкнулася повітряна лінія у Львівській області, знеструмлювався один з населених пунктів. Наразі усіх споживачів заживлено.

Російська армія пошкодили об'єкти "Нафтогазу": основне

  • Окупанти 24 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами. Внаслідок ворожої атаки на Заході було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу". 
  • Обстріл енергетичної інфраструктури підтвердив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
  • Він зазначав що постраждали деякі об'єкти "Нафтогаз", та в цілому критичної ситуації немає, але за словами Чернишова, все ж таки ситуація з продовженням атаки на нашу енергетичну інфраструктуру є наявною.

Автор: Ірина Марціяш