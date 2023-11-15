Окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі: є загиблий і поранені

Російські загарбники тричі вдарили по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі. Зокрема, вороги знову вбили та поранили мирних мшканців.

Глава Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що Росія атакувала регіон вранці 15 листопада. За його даними, ще не відомо, які ракети для обстрілу використав ворог.

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Які наслідки атаки Росії по Запоріжжі

З 09:50 до 10:18 (15 листопада 2023 року – 24 Канал) російські терористичні війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району,

– заявив Малашко.

За його словами, станом на 12:25 15 листопада відомо по те, що ворог:

вбив у Запорізькому районі одного чоловіка;

поранив семеро людей, з яких двоє – жінки.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем завдавання удару", – заявив глава Запорізької ОВА.

Посадовець висловив співчуття родині загиблого та побажав якомога швидшого одужання постраждалим.

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