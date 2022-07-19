Окупанти вгатили по Одещині 7 ракетами "Калібр": 6 поранених, серед яких – дитина

росіяни близько опівночі 19 липня вкотре обстріляли Одещину. Вони випустили по області одразу 7 ракет "Калібр".

На місці атаки окупантів проводили рятувальну операцію. У кількох будинках розпочалася пожежа, а ще 2 – вщент зруйнувалися.

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росіяни випустили по Одещині 7 "Калібрів"

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти підступно вдарили по Одещині вночі. Вони випустили по області 7 крилатих ракет типу "Калібр".

Обстріл здійснювали з акваторії Чорного моря. Одну ракету вдалося збити системам протиповітряної оборони. Проте 6 інших вдарили по мирному селу. Внаслідок цього зруйнувалися та загорілися:

3 приватні будинки,

2 надвірні споруди.

Також зазнали пошкоджень ще кілька приватних садиб, автівки, школа та будинок культури. Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу постраждали 6 людей, серед яких – 1 дитина.

На місце події негайно виїхали рятувальники. Вони оперативно загасили пожежу на площі 300 квадратних метрів. Загалом до робіт залучили 95 співробітників ДСНС та 16 одиниць техніки.

Дивіться фото з місця обстрілу / Фото "Одеса. Офіційно"

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