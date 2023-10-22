Вони всі поруч: які аеродроми використовує ворог під час бойових дій
Росія у війні проти України використовує понад 40 аеродромів. Уся стратегічна й тактична авіація розташована у безпосередній близькості до лінії фронту.
Зокрема, близько 360 літаків, якими окупанти збираються завдавати ударів, знаходяться на окупованих територіях або у районах, які близькі до фронту. Такою інформацією з 24 Каналом поділився генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
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Скільки аеродромів у Криму використовують росіяни
Крім того, за словами генерала армії, недалеко від російсько-українського кордону окупанти тримають понад 370 гелікоптерів. Зазвичай вертушки застосовують лише на полі бою та не залітають за лінію фронту. Адже Сили оборони продемонстрували успішні дії з ліквідації техніки у прифронтовій зоні та у Криму.
Відтак російські загарбники не можуть завдавати ударів вертольотами по українських військових. Позаяк ракети ATACMS, Storm Shadow, SCALP, а також морська та військова авіації, можуть діставати до будь-якої точки на окупованій території.
Зокрема, у Криму, де наразі діють близько 4 аеродромів. Вони насичені пусковими установками, які запускають Shahed, рядом ракетних систем та кораблями з "Калібрами", зауважив Маломуж.
На які аеродроми в Росії росіяни переміщують вертольоти
За словами Маломужа, після знищення гелікоптерів у Луганську та Бердянську, окупанти взялися переміщувати вертушки на територію Росії.
Проблема у тому, що зросте час підльоту й окупантам не вистачатиме пального, аби долетіти тим самим МіГ-29 на визначений об'єкт тимчасово окупованої території.
Маломуж пояснив, з яких аеродромів ворог завдає ударів по території України: дивитися відео
Однак ракетами, які надали наші партнери, Сили оборони зможуть бити по ворожій авіації на окупованій території. Натомість ракетами та БпЛА українського виробництва – знищувати стратегічні об'єкти на території Росії.
Ми вже маємо практику 5 уражень стратегічних аеродромів та літаків: Ту-95, Ту-160, Мічурінськ, Енгельс – вони й там мають тікати,
– сказав Микола Маломуж.
Мічурінськ – військовий аеродром в поблизу міста Мічурінськ в Тамбовській області Росії. Розташований за понад 600 кілометрів від фронту.
Енгельс – авіабаза Повітряно-космічних сил Росії поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії. Це основна база бомбардувальників і єдине в Росії місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Розташована за понад 900 кілометрів від фронту.
За його словами, у Сил оборони дедалі більше шансів виявляти аеродроми, з яких окупанти запускають ракети та авіацію. Зрештою, знищити ворожу техніку допоможуть українські БпЛА, які мають чималий радіус дії.
Окупанти втрачають авіацію
- Росія збиває власні літаки. Мовиться про Мі-8МТВ-5, який збила російська ППО. Користувачі із Росії пишуть, що екіпажі збитих літаків нагороджують посмертно, однак операторів ППО, які збили цей же літак, потім також нагороджують.
- Нещодавно в російському аеропорту Душанбе загорівся військово-транспортний Іл-76МД. Під час розгону у повітряного судна вибухнуло колесо. За попередніми даними, на борту перебувало 8 людей і ніхто не постраждав.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони втретє за тиждень збили російський Су-25. Останній збили протитанковим пристроєм. Це означає, що російські льотчики підійшли на дальність до 4 кілометрів до позицій ЗСУ.