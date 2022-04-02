Окупанти викрали мера Таврійська Миколу Різака

Росіяни викрали ще одного мера на Херсонщині – Миколу Різака. Про його місцеперебування наразі нічого невідомо.

Про викрадення повідомили у Таврійській міській територіальній громаді

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Микола Різак був затриманий російськими військовими. Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не встановлені,

– йдеться у повідомленні.

Окупанти викрали мера "за саботаж"

Про викрадення Миколи Різака повідомляли також пропагандистські телеграм-канали. Мовляв, мера затримали "за деструктивну діяльність у життєзабезпеченні Таврійська, саботажі роботи з охорони правопорядку".

Окрім того, окупанти підозрюють Різака у небажанні роздавати російську "гуманітарку" і в організації "провокаційних мітингів".

Викрадення не є чимось новим для ворога

Попередньо стало відомо про викрадення восьми людей у Голій Пристані, зокрема міського голови Олександра Бабича.

Зауважимо, російські терористи масово викрадають мерів українських міст. Президент Володимир Зеленський зазначив, що декого з чиновників вже знайшли мертвими.

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