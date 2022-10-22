Окупанти вимагають, щоб усі жителі Херсона негайно покинули місто

Російські загарбники наказали жителям тимчасово окупованого Херсона якомога швидше покинути місто. Людям сказали, щоб вони сьогодні переправилися на лівий берег.

Гауляйтерська "влада" Херсона заявила, що усі мирні жителі міста мають негайно його покинути. Причина – нібито "напружена ситуація на фронті". Відповідне оголошення так звана "адміністрація Херсона" окупантів оприлюднює на своїх сторінках у соціальних мережах.

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Окупанти хочуть залишити місто та забрати з собою людей

Російські загарбники заявили, що мирні жителі Херсона та всі підрозділи та так звані "міністерства цивільної адміністрації" мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра.

Через напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку масованих обстрілів міста та загрозу терористичних атак усі мирні жителі мають негайно покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра! Подбайте про безпеку своїх рідних та близьких! Не забувайте документи, гроші, цінні речі та одяг,

– заявили окупанти.

Росіяни, які прийшли на нашу землю з війною, цинічно удають, що непокояться за мирних українців та намагаються прикрити свій провал на Південному напрямку вигаданими терористичними атаками ЗСУ.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що окупанти вивозять з Херсона майно і документи банку, а також паспортного столу. До понеділка виїдуть російські торгові мережі.

Людям кажуть, що то тимчасово – приходьте через декілька тижнів. Прийдемо, в українське!,

– написав Хлань.

Ворог готує Херсон до вуличних боїв

Відомо, що Херсон вже залишила значна частина населення. Російські військові, які залишилися, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Таким чином окупанти готують Херсон до вуличних боїв.

Також росіяни звільняють приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

В Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти почали відходити з Херсона.

Щоб прикрити свій відхід, російські війська, швидше за все, можуть підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити у цьому ЗСУ.

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