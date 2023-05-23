Окупанти визнали, що російські добровольці досі контролюють частину Бєлгородської області

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" станом на 23 травня продовжують контролювати частину Бєлгородської області. Там триває "контртерористична операція".

Про це розповів російський губернатор В'ячеслав Гладков. Він зазначив, що озброєнні групи і досі перебувають у декількох населених пунктах Бєлгородської області.

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Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто,

– наголосив він.

Раніше Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти. Зауважимо, що бійці легіону "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що вони звільнили:

Козинку,

Грайворон,

Гору-Подол.

Також у легіоні запевнили, що створюють у Бєлгородській області "демілітаризовану зону". Це потрібно, щоб перешкоджати росіянам з цієї території обстрілювати Україну.

Чи є жертви та постраждалі

За словами губернатора, у цих населених пунктах є двоє поранених мирних жителів, до яких не змогли дійти російські силовики. Загиблих серед мирного населення нині немає.

Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена,

– додав губернатор.

Україна тут ні до чого