Окупанти вкотре вдарили ракетами С-300 по Харкову: відомо про щонайменше 1 загиблого

Російські військові під вечір 16 липня завдали чергового ракетного удару по Харкову. Ворог бив ракетами типу С-300, внаслідок чого є поранені, а також щонайменше одна жертва.

Про жертву прильоту по Харкову розповіли в Офісі Генпрокурора. Тим часом міський голова Ігор Терехов зазначив, що в Основ'янському районі працюють співробітники ДСНС. Вони займаються ліквідацією пожежі.

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Кілька поранених і один загиблий

У прокуратурі зазначили, що о 18:50 російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Вони влучили у промислове підприємство, розташоване в Основ'янському районі міста. За попередньою версією, окупанти випустили дві ракети типу С-300 з Бєлгородської області.

Наразі відомо, що одна людина загинула внаслідок атаки. Ще троє зазнали поранень. Усі вони – співробітники промислового підприємства. Як зауважив глава ОВА Олег Синєгубов, їх госпіталізували до Обласного центру екстреної допомоги. У чоловіків осколкові поранення.

Станом на 22:00 16 липня надійшло оновлення даних від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова. За його словами, жертвою ракетного удару став чоловік 1999 року народження. Він працював на цьому цивільному підприємстві, в яке влучили окупанти.

Ракетна атака по Харкову 16 липня: що відомо

Зауважимо, що потужні вибухи у місті пролунали після відбою. Тоді місцеві мешканці нарахували щонайменше три вибухи. Власне, інформація про них почала розходитися мережею близько 18:50, а скасували тривогу в області о 18:44.

Оперативно відреагував глава ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що на місце "прильоту" вирушили всі відповідні спеціальні служби.

Окупанти завдали ударів по Харкову. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється,

– повідомили в ОВА.

Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що по Харкову від початку доби окупанти вдарили вдруге. Тоді вже писали, що під атаку потрапив Основ'янський район.

Терехов закликав мешканців міста бути обережними та перебувати в укритті тоді, коли лунає повітряна тривога. Мусимо констатувати той факт, що між вильотами та прильотами у цьому випадку минає кілька хвилин. Й іноді люди просто не встигають перейти до відносно безпечних місць, щоб врятуватися.