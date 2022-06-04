Окупанти влаштували інформаційну блокаду після успіхів ЗСУ, – депутат з Херсонщини
Росіяни відключили на окупованій Херсонщині український мобільний зв'язок та інтернет. Загарбники роблять все, аби створити інформаційний вакуум для херсонців. Людям не дозволяють дізнатись про успіхи ЗСУ.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Політик зазначив, що в області немає зв'язку вже 5-ту добу.
До теми Депутат облради пояснив, навіщо окупанти в Херсоні збирають дані про комерційне майно
Жодної можливості побачити правду по телебаченні – нема
Окупанти захопили всі телеканали і транслюють свою пропаганду, отож жодних шансів побачити правду – те, що відбувається, – у херсонців нема.
Якраз оце відключання зв'язку і інтернету відбулось тоді, коли наші ЗСУ почали здобувати тактичні успіхи і певні перемоги на Херсонському напрямку,
– сказав депутат.
Окупанти традиційно звинуватили українську сторону
Ще вранці 3 червня, сказав Хлань, була якась надія, що з'явиться український мобільний зв'язок, проте після обіду ця надія зникла.
Окупаційна влада сказала, що, мовляв, це українська сторона відмовилась подавати вам сигнал. А фактично вирубали живлення по всіх підстанціях по області, в тому числі і в Каховці, де починали зв'язок відновлювати,
– пояснив Хлань.
Загарбники торгують своїми сім-картами
Тим часом окупанти вже 5-ий день продають свої сім-карти мешканцям області. Їхня вартість – 50 гривень. Справді, додав депутат, за ними стоять черги, бо люди інакше не мають шансів зв'язатись з рідними та екстреними службами.
Але, як показала практика, навіть купивши російські сім-картки, вони не можуть зв'язатись з родичами, бо російські оператори не дзвонять на номери українських операторів,
– додав політик.
Єдине що працює, – російський інтернет
Єдине, що працює на сьогодні, – це інтернет російських операторів.Херсонці користуються ним через VPN, аби приховати те, що заходять на українські ресурси. Окупанти про це здогадались і почали блокувати VPN-з'єднання.
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Що відбувається на Херсонському напрямку
- Повітряні сили ЗСУ 3 червня атакували позиції ворога на Херсонщині. Мовиться про територію біля Давидового Броду, Іванівки та Солдатського.
- За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські захисники просунулись на 8 кілометрів на Херсонському напрямку і зараз їх окупанти намагаються вибити.
- Також, наголосив Арестович, раніше на цьому напрямку українці знищили 1 БТГр росіян під "нуль".