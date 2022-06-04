Окупанти влаштували інформаційну блокаду після успіхів ЗСУ, – депутат з Херсонщини

4 червня 2022 , 15:15
Читать новость на русском

Росіяни відключили на окупованій Херсонщині український мобільний зв'язок та інтернет. Загарбники роблять все, аби створити інформаційний вакуум для херсонців. Людям не дозволяють дізнатись про успіхи ЗСУ.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Політик зазначив, що в області немає зв'язку вже 5-ту добу.

До теми Депутат облради пояснив, навіщо окупанти в Херсоні збирають дані про комерційне майно

Жодної можливості побачити правду по телебаченні – нема

Окупанти захопили всі телеканали і транслюють свою пропаганду, отож жодних шансів побачити правду – те, що відбувається, – у херсонців нема.

Якраз оце відключання зв'язку і інтернету відбулось тоді, коли наші ЗСУ почали здобувати тактичні успіхи і певні перемоги на Херсонському напрямку,
– сказав депутат.

Окупанти традиційно звинуватили українську сторону

Ще вранці 3 червня, сказав Хлань, була якась надія, що з'явиться український мобільний зв'язок, проте після обіду ця надія зникла. 

Окупаційна влада сказала, що, мовляв, це українська сторона відмовилась подавати вам сигнал. А фактично вирубали живлення по всіх підстанціях по області, в тому числі і в Каховці, де починали зв'язок відновлювати,
– пояснив Хлань.

Загарбники торгують своїми сім-картами

Тим часом окупанти вже 5-ий день продають свої сім-карти мешканцям області. Їхня вартість – 50 гривень. Справді, додав депутат, за ними стоять черги, бо люди інакше не мають шансів зв'язатись з рідними та екстреними службами.

Але, як показала практика, навіть купивши російські сім-картки, вони не можуть зв'язатись з родичами, бо російські оператори не дзвонять на номери українських операторів,
– додав політик.

Єдине що працює, – російський інтернет

Єдине, що працює на сьогодні, – це інтернет російських операторів.Херсонці користуються ним через VPN, аби приховати те, що заходять на українські ресурси. Окупанти про це здогадались і почали блокувати VPN-з'єднання.

Читайте також Гауляйтер Чорнобаївки Турульов отримав підозру: йому загрожує до 10 років

Що відбувається на Херсонському напрямку

Автор: Ірина Пундор