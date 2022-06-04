Окупанти влаштували інформаційну блокаду після успіхів ЗСУ, – депутат з Херсонщини

Росіяни відключили на окупованій Херсонщині український мобільний зв'язок та інтернет. Загарбники роблять все, аби створити інформаційний вакуум для херсонців. Людям не дозволяють дізнатись про успіхи ЗСУ.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Політик зазначив, що в області немає зв'язку вже 5-ту добу.

До теми Депутат облради пояснив, навіщо окупанти в Херсоні збирають дані про комерційне майно

Жодної можливості побачити правду по телебаченні – нема

Окупанти захопили всі телеканали і транслюють свою пропаганду, отож жодних шансів побачити правду – те, що відбувається, – у херсонців нема.

Якраз оце відключання зв'язку і інтернету відбулось тоді, коли наші ЗСУ почали здобувати тактичні успіхи і певні перемоги на Херсонському напрямку,

– сказав депутат.

Окупанти традиційно звинуватили українську сторону

Ще вранці 3 червня, сказав Хлань, була якась надія, що з'явиться український мобільний зв'язок, проте після обіду ця надія зникла.

Окупаційна влада сказала, що, мовляв, це українська сторона відмовилась подавати вам сигнал. А фактично вирубали живлення по всіх підстанціях по області, в тому числі і в Каховці, де починали зв'язок відновлювати,

– пояснив Хлань.

Загарбники торгують своїми сім-картами

Тим часом окупанти вже 5-ий день продають свої сім-карти мешканцям області. Їхня вартість – 50 гривень. Справді, додав депутат, за ними стоять черги, бо люди інакше не мають шансів зв'язатись з рідними та екстреними службами.

Але, як показала практика, навіть купивши російські сім-картки, вони не можуть зв'язатись з родичами, бо російські оператори не дзвонять на номери українських операторів,

– додав політик.

Єдине що працює, – російський інтернет

Єдине, що працює на сьогодні, – це інтернет російських операторів.Херсонці користуються ним через VPN, аби приховати те, що заходять на українські ресурси. Окупанти про це здогадались і почали блокувати VPN-з'єднання.

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Що відбувається на Херсонському напрямку