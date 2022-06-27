Окупанти влучили у дуже людне місце в Кременчуку: є загиблі та постраждалі

Російські військові 27 червня завдали ракетного удару про Кременчуку. Війська агресора поцілили у цивільний об'єкт, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Очевидці в Кременчуці повідомляють про сильну пожежу

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін о 16:00 підтвердив інформацію, що Росія завдала ракетного удару по Кременчуку. Про вибухи інформували й місцеві жителі у соціальних мережах.

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Згодом Дмитро Лунін написав, що внаслідок ракетного удару по Кременчуку є влучання у цивільний об'єкт. За словами глави Полтавської ОВА, є постраждалі. Більше деталей Лунін обіцяє повідомити згодом.

Зауважимо, що очевидці в Кременчуці повідомляють про сильну пожежу в місті.

Унаслідок обстрілу є загиблі

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що внаслідок цинічного обстрілу окупантів є загиблі.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку у дуже людному місці, яке не має відношення до військових дій.

Росіяни вкотре атакували Кременчук

. О 17:11 у Полтавській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Заради власної безпеки слід пройти в укриттях, оскільки це може врятувати життя.

Кременчук неодноразово потерпав від ракетних атак ворога. Попередній обстріл відбувся вночі 18 червня. Тоді росіяни атакували нафтопереробний завод, запустивши від 6 до 8 ракет.

Від початку повномасштабної війни Росія тричі атакувала Кременчуцький нафтопереробний завод. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголошував, що просто відремонтувати НПЗ вже не вдасться. За його словами, нафтопереробний завод можна лише відбудувати.

До цього "прильоти" по Кременчуцькому нафтопереробному заводу були 12 травня. Тоді російські військові запустили в підприємство 4 ракети.

Ще один раз ворог атакував нафтопереробний завод 2 квітня. Російські окупанти масово обстріляли Кременчуцький НПЗ, через що інфраструктура підприємства була знищена. Унаслідок обстрілу виникла пожежа та постраждали люди.