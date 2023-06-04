Окупанти влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького, – Повітряні сили
В ніч на 4 червня росіяни завдали удару по оперативному аеродрому у Кіровоградській області. Крім цього, дрони-камікадзе влучили в об'єкт інфраструктури на Сумщині.
Речник командування Повітряних сил в ефірі єдиного телемарафону розповів, куди влучили іранські "Шахеди" та ракети, які росіяни випустили по Україні у ніч на 4 червня. Про це пише 24 Канал.
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Які об'єкти атакували росіяни вночі 4 червня
Юрій Ігнат розповів, що вночі росіяни випустили по Україні 6 ракет та 5 ударних дронів. За словами речника Повітряних сил, у Сумській області дрони влучили в об'єкти інфраструктури. Натомість 2 ворожі ракети, які не вдалося збити, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.
2 ракети, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, звичайно, не буду говорити,
– сказав Юрій Ігнат.
Речник Повітряних сил уточнив, що в нас десятки оперативних аеродромів і це ласий шматок для ворога.
Не дає їм спокою українська авіація… Вона в нас працює і лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, противнику це не подобається. Тому, власне, і бачимо в Старокостянтинові кілька днів тому було влучання, зараз по Кропивницькому,
– сказав він.
Він наголосив, що Україні потрібно посилювати сили ППО, зокрема отримати більше батарей Patriot та інших систем ППО, включаючи зенітні-ракетні системи середнього та малого радіуса дії.
І, звичайно, нам необхідні сучасні багатоцільові літаки, які допоможуть захистити з повітря нашу державу та не дадуть ворогу наближатись до кордонів України.
Окупанти випустили 6 ракет з 6 носіїв
Ігнат повідомив, що вночі росіяни випустили 6 ракет з 6 носіїв – "по ракеті з літака". Нашим захисникам вдалося збити 4 з них.
Цікаво, що щоб випустити 6 ракет, достатньо одного літака. Тож у Повітряних силах припустили, що росіяни намагаються підтримати навички льотного складу в бойових умовах.
Куди влучили "Шахеди" на Сумщині
У Сумській ОВА повідомили, що вночі окупанти атакували 3 "Шахедами" Шосткинську громаду. Внаслідок цього пошкоджено територію міського парку.
У ніч на 4 червня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе
- Вночі між 01:00 ночі та 04:00 ранку російські війська випустили по Україні 5 "Шахедів" з Брянської області, а ще 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Їх запустили 6 бомбардувальників Ту-95мс з Каспійського моря.
- Нашим захисникам вдалося знищити 4 крилаті ракети та 3 дрони. 2 "Шахеди" та 2 ракети збити не вдалося. Ворожі цілі влучили в об'єкти інфраструктури та аеродром.
- Крім цього, ввечері 3 червня окупанти атакували ракетами передмістя Дніпра. 2 будинки зруйновані. На жаль, вночі з-під завалів дістали тіло загиблої 2-річної дівчинки.