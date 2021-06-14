Окупанти возять мешканців ОРДЛО до Росії по паспорти спецрейсами

14 червня 2021 , 08:55
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Джерело:

"Новости Донбасса"

Окупаційна влада Донецької області возить мешканців в Росію для отримання російських паспортів. Для цього організували спеціальні автобусні рейси.

Такі поїздки в так званій "ДНР" влаштовують з 2019 року. Про це повідомило окупаційне "Міністерство транспорту".

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Жителів ОРДЛО возять в Росію по паспорти

Окупанти "похвалилися", що возять людей для отримання російського паспорта вже протягом 2 років. З 2019 по 2021 рік було організовано понад 5,2 тисячі спеціальних рейсів.

За цей період до Росії з окупованих територій було перевезено більше ніж 241,9 тисячі пасажирів. Регулярні спецрейси здійснюються в Ростовську область.

Людей вивозять через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольній Україні ділянці кордону в:

  • Успенці;
  • Маринівці;
  • Новоазовську.
Зверніть увагу. У червні 2020 року в Росії набув чинності закон, який спрощує процедуру для отримання російського громадянства.

В ОРДЛО масово видають російські паспорти: що відомо

Автор: Марина Васильєва