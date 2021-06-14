Окупанти возять мешканців ОРДЛО до Росії по паспорти спецрейсами

Окупаційна влада Донецької області возить мешканців в Росію для отримання російських паспортів. Для цього організували спеціальні автобусні рейси.

Такі поїздки в так званій "ДНР" влаштовують з 2019 року. Про це повідомило окупаційне "Міністерство транспорту".

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Жителів ОРДЛО возять в Росію по паспорти

Окупанти "похвалилися", що возять людей для отримання російського паспорта вже протягом 2 років. З 2019 по 2021 рік було організовано понад 5,2 тисячі спеціальних рейсів.

За цей період до Росії з окупованих територій було перевезено більше ніж 241,9 тисячі пасажирів. Регулярні спецрейси здійснюються в Ростовську область.

Людей вивозять через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольній Україні ділянці кордону в:

Успенці;

Маринівці;

Новоазовську.

В ОРДЛО масово видають російські паспорти: що відомо

У квітні 2021 року правозахисники повідомили, що Росія на Донбасі активізувала видачу російських паспортів. За добу люди на окупованих територіях подають 1350 – 1400 заявок для отримання таких документів.

Мешканці ОРДЛО навіть стають в електронну чергу, щоб отримати документи громадянина РФ.

Україна та світова спільнота не визнає паспортів Росії, які отримують жителі окупованих територій. В ЄС наголосили, російські паспорти на Донбасі можуть стати приводом для ескалації війни.