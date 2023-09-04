ЗСУ полюють на російські САУ: контрбатарейна боротьба наших військ успішніша, ніж у російських

Українські сили активно ліквідують артилерійські установки окупантів. Від квітня з приблизно 5500 артилерійських одиниць ворога знищено майже половину.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що у Сил оборони, а також у противника артилерія вчиняє 80 – 90% вогневого ураження. Проте перевага на боці ЗСУ.

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Знімають застарілі гаубиці зі зберігання

Українські сили нині виграють у контрбатарейній боротьбі.

Якщо ж спиратися на статистику, яка є у відкритому доступі, маємо перевагу у 4 – 5 разів. На одну пошкоджену українську гаубицю ліквідуємо 4 – 5 ворожих,

– підкреслив Нарожний.

Проте важливо розуміти різницю. Адже українські захисники в першу чергу полюють на самохідні установки противника. Зокрема на гаубицю "Мста-С".

"Окупанти все частіше знімають зі зберігання артилерію, яка буксирується. Адже самохідних установок у них ймовірно майже не залишилось", – зазначив військовий експерт.

Водночас підняти зі складу гаубицю, яка буксирується, не потребує багато часу та ресурсів. Проте те ж саме зробити з самохідною гаубицею "Мста-С" – доволі складне завдання.

"Мста-С" – це майже танк. Тому після зберігання в ній необхідно замінити двигун, проводку, можливо частину електроніки, загалом модернізувати її.

"Виробляти ці гаубиці також технологічно дуже складно. Росія може виготовляти на місяць не більше 20 установок "Мста-С", – припустив він.

Військовий експерт оцінив потенціал української артилерії: дивіться відео

У росіян артилерія деградує

А українські сили знищують приблизно 20 російських гаубиць на добу, це 600 – на місяць. Якщо ж припустити, що половина з них ліквідується разом з екіпажем, це значить, що вони втрачають приблизно 300 військових, які обслуговують ці гаубиці. І їм потрібно встигати навчати нових, щоб поповнити втрати. А навчання рядового керувати артилерійською установкою може тривати до 3 місяців.

"У ворога артилерія постійно деградує. Він знімає зі зберігання більш застарілі зразки, має менше самохідних артилерійських установок та більше артилерії, яку потрібно буксувати. А українська артилерія стає більш сучасною. Сили оборони також втрачають гаубиці, але на заміну їм отримують сучасну артилерію від наших союзників. Зокрема M109A6 Paladin, М777 та інші сучасні зразки", – наголосив Павло Нарожний.

Гаубиця М777 155-міліметрова причіпна артилерійська установка, яку мають на озброєнні ЗСУ, є покращеною версією відомої гаубиці М982. 155-міліметрова причіпна артилерійська установка, яку мають на озброєнні ЗСУ, є покращеною версією відомої гаубиці М982. М777 – одна з наддалекобійних гаубиць у світі. Дальність її стрільби складає від 24 до 37 кілометрів. Установка може випускати від 5 до 7 снарядів на хвилину. Обслуговувати цю гаубицю можуть 8 людей.

Ворог продовжує зазнавати втрат

Станом на 4 вересня було ліквідовано 460 окупантів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу загарбників складають 265 120 бійців. Крім того, за цей час Збройні Сили України позбавили ворога: