В ОК "Південь" назвали мету окупантів щодо комендантської години на 10 діб

Окупанти вводять на окупованих територіях Півдня України комендантську годину. Вона триватиме від 7 до 10 днів цілодобово.

Про це 24 каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, що окупанти посилюють режим на Запоріжжі.

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Комендантська година на окупованих територіях

Гуменюк зазначила, що в деяких населених пунктах окупанти впроваджують надто подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб. Місцеве населення не матиме права виходити з домівок. Зокрема, це може бути пов'язане з тим, що вони дуже хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою навіть там, де не дістає наша артилерія і РСЗВ.

Окупанти зараз мають багато проблем саме через роботу нашого руху спротиву,

– зауважила речниця Оперативного командування "Південь".

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Поліційціі загони окупантів

Вона продовжила, що окупанти перебазовують сюди поліційні загони з інших територій Росії, тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил навіть для регулювання порядку у своїх підрозділах, тому що там дуже не стійкий моральний дух. А також їм треба виявляти людей з проукраїнською позицією, які готові забезпечувати роботу руху спротиву внутрішньо.

"Навіть там, де зараз ще немає сил оборони", – наголосила Гуменюк.

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