Росіяни "загубили" авіабомбу біля Маріуполя: Андрющенко повідомив деталі інциденту

Росіяни продовжують обстрілювати самі себе. Так, 17 січня окупанти намагалися запустити чергову КАБ на лінію фронту, але вона неочіковано приземлилася біля їхніх позицій.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що інцидент стався в районі сіл Гранітне та Кальчик.

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"КАБ впала десь в полях, де неподалік сиділи росіяни. Ми шукали – не знайшли, але страшно стало всім. І в першу чергу росіянам", – відзначив Андрющенко.

Не керована бомба

За словами Петра Андрющенка, бомба, на жаль, не спрацювала. Літак, який скидав КАБ теж не впав, оскільки бачили, як він повертався у бік російського Ростова.

Впала бомба, таке буває. Ми бачили, як падають і їхні крилаті ракети. Все через те, що вони на колінах збирають ці КАБи, ФАБи. Добре, що вони не точні і їм самим на голови падає. Мабуть, нервують росіяни, коли кріплять їх до своїх "сушок",

– іронічно сказав радник мера Маріуполя.

Він додав, що і надалі такі інциденти траплятимуться. Хоч Росія і велика країна, яка має людський потенціал, їхня економіка та інженерія кращими не стають.

"Тактика "тисячі порізів" працює і ми продовжуватимемо наносити удари", – додав посадовець.

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