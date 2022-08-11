Навіть дитячі майданчики: в ОВА попередили, що окупанти замінували у Херсоні

У Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ окупанти замінували критично важливі комунікації, а також житлові будинки. Ворог мінує навіть дитячі майданчики.

росіяни бояться контрнаступу та мінують Херсонщину

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає 24 канал. Він попередив, що окупанти бояться контрнаступу ЗСУ та готуються до нього.

Увага Задум окупантів зламали, – Хлань пояснив, чому "референдуму" на Херсонщині 11 вересня не буде

На більшості території окупанти залишають замасковані підривні пристрої, зокрема замінували життєво-важливі комунікації у Херсоні, серед них об'єкти газопостачання, електропостачання, водопостачання,

– зазначив Ярослав Янушевич.

Місцевих просять бути обережними

Щобільше, окупанти залишають підривні пристрої навіть в житлових будинках, дитячих майданчиках, магазинах. Янушевич також попередив, що відомо про мінування узбережжя річки Інгулець. Тож, очільник ОВА звернувся до жителів та попросив бути надзвичайно обережними.

"Не підіймайте предмети з землі, не гуляйте лісами, не ходіть біля річок", – наголосив Ярослав Янушевич.

ворог готується втікати

Очільник також пояснив для чого це окупантам.

Все це робиться окупантами для того, що коли вони будуть втікати, вони могли підірвати всі об'єкти інфраструктури – ціль зрозуміла – не залишити нічого для адміністрації і наступаючих військ,

– зауважив Янушевич.

До теми Удари ЗСУ свідчать, що перший етап звільнення Херсонщини розпочався, – Хлань

Коротко про успіхи ЗСУ щодо звільнення Херсонщини

Українські захисники влучили у склад ворожої зброї в управлінні Каховського каналу на Херсонщині. Військовим вдалось не зачепити стратегічно важливих об'єктів. Хлань показав фото з наслідком обстрілу.

У розвідці також зазначили, що росіяни на Херсонщині не мають ротації та перебувають під обстрілами ЗСУ. Вони скаржаться на це родичам. Тож морально вони виснажені та втратили будь-яку мотивацію боротись.

Зверніть увагу – Хлань про звільнення Херсонщини: дивіться відео