Окупанти на Запоріжжі просто на дорозі забирають автомобілі у людей

Росіяни та колаборанти продовжують грабувати українців на тимчасово окупованих територіях. Так у Мелітополі вони реанімували державну автомобільну інспекцію та відбирають у людей транспорт.

Про це повідомив 24 каналу кореспондент із Запоріжжя. Він розповів, що окупанти реанімували вже забуту всіма українцями державну автоінспекцію, аби ще більше грабувати цивільних.

До слова Партизанам Мелітополя на замітку: місцеві ЗМІ розповіли, в яких ресторанах гуляють росіяни

Окупанти реанімували ДАІ

За його словами, одразу ж повилізали колишні "даішники". Водночас журналіст наголосив, що згадуються конкретні прізвища колишніх співробітників державтоінспекції, які любили збирати гроші на шляхах.

Тепер ці колаборанти – колишні "даішники" – не тільки збирають гроші в українців на шляхах на тимчасово окупованих територіях. Вони можуть запросто відібрати автівку та посвідчення водія.

Про цю мерзоту описують конкретний випадок. Позавчора, 8 червня, вони відібрали машину. Водночас протоколу навіть не складали – просто на дорозі забрали приватну автівку,

– розповів журналіст.

Як розповів журналіст, колаборанти конфіскували авто, оскільки водій їхав не правою смугою руху, а лівою. Відомо, що правила дорожнього руху вимагають рухатись правою смугою руху, не займаючи ліву, аби не створювати перешкод для інших.

Конфіскація та системні побори

Крім того, за словами журналіста, у чоловіка забрали також посвідчення водія – псевдоінспектори сказали йому, аби той приїжджав до них на перездачу. Можна собі тільки уявити, яку суму грошей необхідно буде викласти за таку "перездачу".

Читайте також У Мелітополі росіяни шукають додаткові морозильні камери для збереження тіл загиблих солдат

Окупанти успішно реанімували на шляхах на тимчасово окупованих Росією територіях України дорожній контроль, про який вже давно забули – із системними поборами грошей, та вилученням машин, – зазначив журналіст.

Вилучення залишених українцями авто

Також журналіст розповів, що один з колаборантів, який має автомобільну стоянку на території Мелітополя, почав самовільно розпоряджатися чужим майном. Зазначається, що на цьому паркінгу залишили свої авто люди, які ймовірно вже виїхали з міста.

Колаборант побачив, що на машинах ніхто тривалий час не їздить, і вирішив трохи заробити – він дав "наводку" на ці авто окупаційній владі, яка не стала баритися.

Зверніть увагу Є кілька ознак, що росіяни не збираються довго залишатися в Мелітополі, – мер

"Вони прийшли й вилучили автомобілі, які належали громадянам України, для своїх потреб. Тобто, на жаль, грабунок триває, і, вірогідно, триватиме у великих масштабах", – підсумував кореспондент.

Журналіст розповів про цинічні грабунки людей на окупованих територіях: дивіться відео



Ситуація в Мелітополі: останнє