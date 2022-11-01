Росіяни розмістили військове обладнання не даху енергоблока ЗАЕС

Російські військові продовжують створювати загрозу на окупованій Запорізькій АЕС. Окупанти відмовилися демілітаризувати ЗАЕС і розмішують на атомній станції військове обладнання.

Росіяни вирішили розмістити військове обладнання на даху п'ятого енергоблока. Там окупанти встановили обладнання РЕБ (радіоелектронна боротьба) для боротьби з засобами аеророзвідки.

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Окупанти встановили обладнання РЕБ

Також на промисловій зоні Запорізької АЕС розміщено чергову зміну окупантів. Водночас командний склад розосереджений по Енергодару та проживає у квартирах місцевих мешканців, які виїхали.

У перших числах вересня росіяни вивезли всю військову техніку із ЗАЕС через візит місії МАГАТЕ. Та, коли більша частина спостерігачів поїхала, Росія повернула зброю на атомну станцію. У МАГАТЕ закликали Росію негайно вивести війська із ЗАЕС.

Крім того, в Генштабі ЗСУ у жовтні зазначали, що Росія збільшила присутність своїх військ на ЗАЕС.

Росія підштовхує українців до підписання угод з "Росатомом"

В українській розвідці інформують, що окупанти на ЗАЕС анулюють перепустки українського зразка для персоналу. У такий спосіб Росія хоче змусити українців підписати контракти з російським "Росатомом".

Раніше в Енергоатомі попередили, що працівникам ЗАЕС, які підпишуть контракт із "Росатомом", загрожує мобілізація.

Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни ЗАЕС, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня.

Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка.

Біля ЗАЕС вибухнула міна

У понеділок, 31 жовтня, біля Запорізької АЕС стався вибух міни, що спричинило відключення одного з реакторних блоків. У МАГАТЕ повідомили, що вибух пролунав ввечері за периметром огорожі ЗАЕС.

Унаслідок вибуху сталося відключення зовнішньої лінії електропередач напругою 750 кіловольтів між розподільним пунктом і головним електричним трансформатором реакторного блоку №4.

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