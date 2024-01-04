Окупанти запустили ракету та "Шахеди" на Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи

Ввечері у Кривому Розі пролунали вибухи. Спершу окупанти атакували місто ракетою, а потім ще й "Шахедом".

Ввечері 4 січня окупанти атакували Кривий Ріг. Вибухи у місті пролунали незадовго після оголошення повітряної тривоги.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

О 20:46 Повітряні Сили ЗС України попередили про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Людей закликали переходити в укриття у випадку оголошення тривоги.

Вже о 21:00 ПС попередили, що на Кривий Ріг летить ракета.

Через 4 хвилини кореспонденти "Суспільне" повідомили, що у місті пролунали вибухи. Через хвилину у Кривому Розі почули повторні вибухи – моніторингові канали заявили, що на додачу ще й летить "Шахед".

Натомість о 21:07 Повітряні Сили написали, що загрози у вигляді ракети вже немає. Однак рух "Шахедів" триває, тож можливе поширення тривог за вектором їхнього руху.

Пізніше мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті все добре минулося, однак подробиць він поки що розкривати не став.

Щодо вибуху, що чули. Без деталей, але все нормально,

– сказав він.

Зазначимо, що лиш за годину до цього ворог обстріляв Харків.

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