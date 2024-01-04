Окупанти запустили ракету та "Шахеди" на Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи
Ввечері у Кривому Розі пролунали вибухи. Спершу окупанти атакували місто ракетою, а потім ще й "Шахедом".
Ввечері 4 січня окупанти атакували Кривий Ріг. Вибухи у місті пролунали незадовго після оголошення повітряної тривоги.
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Що відомо про атаку на Кривий Ріг
О 20:46 Повітряні Сили ЗС України попередили про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Людей закликали переходити в укриття у випадку оголошення тривоги.
Вже о 21:00 ПС попередили, що на Кривий Ріг летить ракета.
Через 4 хвилини кореспонденти "Суспільне" повідомили, що у місті пролунали вибухи. Через хвилину у Кривому Розі почули повторні вибухи – моніторингові канали заявили, що на додачу ще й летить "Шахед".
Натомість о 21:07 Повітряні Сили написали, що загрози у вигляді ракети вже немає. Однак рух "Шахедів" триває, тож можливе поширення тривог за вектором їхнього руху.
Пізніше мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті все добре минулося, однак подробиць він поки що розкривати не став.
Щодо вибуху, що чули. Без деталей, але все нормально,
– сказав він.
Зазначимо, що лиш за годину до цього ворог обстріляв Харків.
Попередні обстріли України
- Приблизно о 20:16 окупанти запустили по Харкову ракети – вони летіли з Бєлгородської області. Попередньо, ворог обстріляв місто з С-300. Про постраждалих поки що не повідомлялося.
- Також під вечір росіяни запустили ракету по Полтавській області. Звуки вибуху почули у Полтаві та Миргороді. Деталей наразі немає.
- Крім цього, росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Один з ударів прийшовся по житловому будинку. Постраждала 87-річна жінка. Також були прильоти в області – наразі відомо про 2 поранених у двох районах.
- Зранку окупанти завдали удару по Кропивницькому, внаслідок чого руйнувань зазнав один з промислових об’єктів. Через падіння уламків загинула одна людина, ще 8 зазнали поранень. Відомо, що під обстріл потрапили 4 енергетики.
- Близько опівночі окупанти обстріляли ракетами Курахове Донецької області. Окупанти зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки. На щастя, постраждалих серед цивільних немає.