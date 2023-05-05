Окупанти запустили ракети по заводах в Слов'янську і Краматорську: є значні пошкодження

5 травня 2023, 18:14
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Джерело:

телеграм Павла Кириленка

Російські окупанти 5 травня знову запустили ракети по українських містах. Дві з них поцілили по заводу в Слов'янську.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, під обстрілами також опинився Краматорськ.

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Окупанти обстріляли Слов'янськ та Краматорськ

Кириленко зазначив, що Слов’янськ і Краматорськ знову перебувають під обстрілами – ворог б’є по промислових підприємствах, зокрема:

  • У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка",
  • у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

За попередніми даними, атаки минули без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання своєчасно евакуювали до більш безпечних регіонів України.

Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини й перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять!
– наголосив голова ОВА.

Зверніть увагу! Росіяни вже обстрілювали завод "Зевс Кераміка". Торік 13 серпня ворожий удар вщент зруйнував виробниче приміщення. Тоді Кириленко зазначав, що Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі, продукцією якого користуються у Євросоюзі, США та Канаді. Тому руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону.

Дивіться фото з місць ворожих обстрілів / Фото Павла Кириленка

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Краматорськ страждає від російських обстрілів: коротко

  • Загарбники 18 березня обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки були загиблі та поранені.
  • Спочатку повідомляли, що щонайменше двоє людей загинули, а п'ятеро – постраждали. Згодом глава Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що кількість поранених зросла до 10.
  • Російські загарбники 14 березня також били по Краматорську. Ракета влучила у багатоквартирні будинки в центрі міста, де були мирні люди.
  • Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 25 багатоквартирних та один приватний будинок, а також дитячий садок, музей, будівля Ощадбанку та 2 авто.
  • На жаль, 9 мирних жителів зазнали поранень. Ще одна людина померла.

Автор: Ольга Котів