Окупанти запустили ракети по заводах в Слов'янську і Краматорську: є значні пошкодження
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Російські окупанти 5 травня знову запустили ракети по українських містах. Дві з них поцілили по заводу в Слов'янську.
Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, під обстрілами також опинився Краматорськ.
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Окупанти обстріляли Слов'янськ та Краматорськ
Кириленко зазначив, що Слов’янськ і Краматорськ знову перебувають під обстрілами – ворог б’є по промислових підприємствах, зокрема:
- У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка",
- у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.
За попередніми даними, атаки минули без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання своєчасно евакуювали до більш безпечних регіонів України.
Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини й перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять!
– наголосив голова ОВА.
Дивіться фото з місць ворожих обстрілів / Фото Павла Кириленка
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Краматорськ страждає від російських обстрілів: коротко
- Загарбники 18 березня обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки були загиблі та поранені.
- Спочатку повідомляли, що щонайменше двоє людей загинули, а п'ятеро – постраждали. Згодом глава Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що кількість поранених зросла до 10.
- Російські загарбники 14 березня також били по Краматорську. Ракета влучила у багатоквартирні будинки в центрі міста, де були мирні люди.
- Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 25 багатоквартирних та один приватний будинок, а також дитячий садок, музей, будівля Ощадбанку та 2 авто.
- На жаль, 9 мирних жителів зазнали поранень. Ще одна людина померла.