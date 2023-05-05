Окупанти запустили ракети по заводах в Слов'янську і Краматорську: є значні пошкодження

Російські окупанти 5 травня знову запустили ракети по українських містах. Дві з них поцілили по заводу в Слов'янську.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, під обстрілами також опинився Краматорськ.

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Окупанти обстріляли Слов'янськ та Краматорськ

Кириленко зазначив, що Слов’янськ і Краматорськ знову перебувають під обстрілами – ворог б’є по промислових підприємствах, зокрема:

У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка",

у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

За попередніми даними, атаки минули без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання своєчасно евакуювали до більш безпечних регіонів України.

Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини й перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять!

– наголосив голова ОВА.

Росіяни вже обстрілювали завод "Зевс Кераміка". Торік 13 серпня ворожий удар вщент зруйнував виробниче приміщення . Тоді Кириленко зазначав, що Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі, продукцією якого користуються у Євросоюзі, США та Канаді. Тому руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону.

Дивіться фото з місць ворожих обстрілів / Фото Павла Кириленка

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