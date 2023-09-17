Окупанти запустили кілька груп "Шахедів" з Криму: на Півдні та Сході залунали сирени
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти ввечері 17 вересня вкотре запустили дрони-камікадзе. Через загрозу застосування "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Жителів областей, де оголосили повітряну тривогу, просять її не ігнорувати. Адже внаслідок ворожих атак часто зазнають поранень та гинуть саме цивільні.
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Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області. Натомість загроза атаки зникла для: У Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА перебуває в повітряному просторі Миколаївщини. Напрямок руху ворожих "Шахедів" – західний. Приблизно о 21:30 в низці областей оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати у: Також повітряна тривога триває у: У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, в напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!
У низці областей оголосили повітряну тривогу
Росіяни запустили "Шахеди"
– мовиться у повідомленні.
Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області. Натомість загроза атаки зникла для:
У Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА перебуває в повітряному просторі Миколаївщини. Напрямок руху ворожих "Шахедів" – західний.
Приблизно о 21:30 в низці областей оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати у:
Також повітряна тривога триває у:
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, в напрямку південних областей.
Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!
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Росіяни атакували Україну вночі 17 вересня: коротко
- Російські загарбники завдали комбінованого удару по Україні вночі 17 вересня. Відомо, що вони використали 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 10 ракет Х-101/Х-555.
- Сили ППО змогли уразити більшість повітряних цілей. Наші захисники збили 6 "Шахедів" та 6 ворожих ракет.
- Окупанти знову цілили по українському зерну. В Одеській області, на жаль, було ураження одного з аграрних підприємств.