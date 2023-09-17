Окупанти запустили кілька груп "Шахедів" з Криму: на Півдні та Сході залунали сирени

Російські окупанти ввечері 17 вересня вкотре запустили дрони-камікадзе. Через загрозу застосування "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Жителів областей, де оголосили повітряну тривогу, просять її не ігнорувати. Адже внаслідок ворожих атак часто зазнають поранень та гинуть саме цивільні.

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22:05, 17 вересня Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області. Натомість загроза атаки зникла для: Донецької області,

Запорізької області,

Дніпропетровської області, окрім Нікопольської та Криворізької територіальних громад. 22:04, 17 вересня У Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА перебуває в повітряному просторі Миколаївщини. Напрямок руху ворожих "Шахедів" – західний. 21:30, 17 вересня У низці областей оголосили повітряну тривогу Приблизно о 21:30 в низці областей оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати у: Миколаївській області,

Херсонській області,

Дніпропетровській області,

Запорізькій області,

Донецькій області. Також повітряна тривога триває у: тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 280 днів,

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 531 день. 21:15, 17 вересня Росіяни запустили "Шахеди" У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, в напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!

– мовиться у повідомленні.

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Росіяни атакували Україну вночі 17 вересня: коротко