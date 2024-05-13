Міг бути "Кинджал": Росія запустила швидкісну ракету по Півдню
По всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни піднімали у небо Міг-31К.
Вже втретє за день фіксується зліт носія "Кинджалів" з аеродрому "Саваслейка". Моніторингові канали писали про те, що окупанти підняли у небо аж 6 Міг-31К.
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Швидкісна ціль летіла на Південь
Так, о 16:44 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.
О 16:55 військові заявили про те, що росіяни запустили на південь ракету. Попередньо, це міг бути "Кинджал".
Водночас моніторингові канали вказали на те, що це була фальш-ціль.
О 17:09 дали відбій тривоги. Літаки відійшли від пускової зони.
Нагадаємо, що ракета "Кинджал" належить до найновіших ракетних комплексів з тих, що має Росія. Країна-агресорка прийняла "Кинджал" на озброєння у 2018 році. Дальність льоту цієї ракети складає 2 тисячі кілометрів. Тому, на жаль, вона здатна уразити будь-яку точку на території України. До того, ж "Кинджал" має високу швидкість польоту – до Харкова він може підлетіти менш ніж за 2 хвилини, до Києва – менш ніж за 4, до Ужгорода – менш ніж за 7.
Зазначимо, що літак МіГ-31К може нести тільки один "Кинджал". Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 80 таких ракет станом на початок квітня 2024 року.
Масована атака на Україну: що відомо
- Остання масована атака відбулася 8 травня. Тоді ворог використав 21 дрон та 55 ракет різних типів. Серед них був і "Кинджал".
- Сили ППО спромоглися збити більшу частину повітряних цілей – 39 ракет та 20 дронів.
- Основний удар прийшовся по об'єктах української енергетики.
- Вдень після комбінованого удару противник атакував Харків. Росіяни вдарили ракетою просто посеред шкільного стадіону, де на той момент діти грали у футбол.
- Постраждало 7 людей. Серед них 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу.
- 55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня також доставлений до лікарні. Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані — їм надана допомога на місці.