Міг бути "Кинджал": Росія запустила швидкісну ракету по Півдню

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни піднімали у небо Міг-31К.

Вже втретє за день фіксується зліт носія "Кинджалів" з аеродрому "Саваслейка". Моніторингові канали писали про те, що окупанти підняли у небо аж 6 Міг-31К.

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Швидкісна ціль летіла на Південь

Так, о 16:44 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.

О 16:55 військові заявили про те, що росіяни запустили на південь ракету. Попередньо, це міг бути "Кинджал".

Водночас моніторингові канали вказали на те, що це була фальш-ціль.

О 17:09 дали відбій тривоги. Літаки відійшли від пускової зони.

Нагадаємо, що ракета "Кинджал" належить до найновіших ракетних комплексів з тих, що має Росія. Країна-агресорка прийняла "Кинджал" на озброєння у 2018 році. Дальність льоту цієї ракети складає 2 тисячі кілометрів. Тому, на жаль, вона здатна уразити будь-яку точку на території України. До того, ж "Кинджал" має високу швидкість польоту – до Харкова він може підлетіти менш ніж за 2 хвилини, до Києва – менш ніж за 4, до Ужгорода – менш ніж за 7.

Зазначимо, що літак МіГ-31К може нести тільки один "Кинджал". Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 80 таких ракет станом на початок квітня 2024 року.

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