Окупанти завдали 2 ударів по Харківщині: загинула жінка, пошкоджений заклад освіти
Джерело:Олег Синєгубов
Росіяни продовжують здійснювати ракетний терор Харківської області. 17 січня ввечері ворог завдав удару по області. Внаслідок цього пошкоджень зазнав заклад освіти.
Пізно ввечері стало відомо, що Харківська область була під загрозою атаки з боку ворога. Росіяни у традиційній манері завдали удару з Бєлгорода. Ймовірно, били керованими зенітними ракетами типу С-300.
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Окупанти атакували Харківщину
О 23:08 Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдали два удари по Чугуєву. За його словами, попередньо, – пошкоджений заклад освіти. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється. Глава ОВА зазначив, що профільні служби продовжують оглядати місця влучання.
О 23:17 глава ОВА зазначив, що внаслідок російської атаки по Чугуєву загинула цивільна жінка. Вона була оператором котельні. Ще одному постраждалому допомогу на місці надали медики.
Звернімо увагу, що Олег Синєгубов о 22:34 закликав мешканців області перебувати в укриттях, адже регіон був під атакою ворога.
Вже о 22:36 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий багатьом завдяки телеграм-каналу "Генерал Марсель", зазначив, що загроза минулася. Водночас попереджав, що загроза нового удару зберігається. Тому закликав не покидати укриттів доти, поки не буде відбою.
А о 23:00 "Генерал Марсель" написав, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Чугуєві. Він зазначив, що попередньо окупанти вдарили зенітними керованими ракетами типу С-300.
Україна під атакою "Шахедів"
- Звернімо увагу на те, що ввечері 17 січня російські військові також атакували нашу країну дронами-камікадзе з різних напрямків.
- Так, у Сумській ОВА зазначили, що за вечір збили 4 "Шахеди". Повідомили, що внаслідок падіння уламків дрона-камікадзе руйнувань зазнала покрівля технічного приміщення. Також загорілися дві вантажівки.
- Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що у Павлоградському районі знищили 4 "Шахеди". Він висловив подяку ПвК Схід за результативну роботу.
- Пізно ввечері стало відомо, що у Снігурівці, що на Миколаївщині, пролунали вибухи. Про це розповів начальник МВА Іван Кухта. Він закликав мешканців триматися якомога далі від вікон, залишатися у безпечномі місці та дотримуватися правил двох стін.