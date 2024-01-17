Окупанти завдали 2 ударів по Харківщині: загинула жінка, пошкоджений заклад освіти

Росіяни продовжують здійснювати ракетний терор Харківської області. 17 січня ввечері ворог завдав удару по області. Внаслідок цього пошкоджень зазнав заклад освіти.

Пізно ввечері стало відомо, що Харківська область була під загрозою атаки з боку ворога. Росіяни у традиційній манері завдали удару з Бєлгорода. Ймовірно, били керованими зенітними ракетами типу С-300.

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Окупанти атакували Харківщину

О 23:08 Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдали два удари по Чугуєву. За його словами, попередньо, – пошкоджений заклад освіти. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється. Глава ОВА зазначив, що профільні служби продовжують оглядати місця влучання.

О 23:17 глава ОВА зазначив, що внаслідок російської атаки по Чугуєву загинула цивільна жінка. Вона була оператором котельні. Ще одному постраждалому допомогу на місці надали медики.

Звернімо увагу, що Олег Синєгубов о 22:34 закликав мешканців області перебувати в укриттях, адже регіон був під атакою ворога.

Вже о 22:36 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий багатьом завдяки телеграм-каналу "Генерал Марсель", зазначив, що загроза минулася. Водночас попереджав, що загроза нового удару зберігається. Тому закликав не покидати укриттів доти, поки не буде відбою.

А о 23:00 "Генерал Марсель" написав, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Чугуєві. Він зазначив, що попередньо окупанти вдарили зенітними керованими ракетами типу С-300.

Україна під атакою "Шахедів"