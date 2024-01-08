Окупанти завдали 4 удари по Харкову: у місті Зміїв – влучання у приватний будинок

8 січня 2024, 07:43
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Вдосвіта 8 січня Росія почала масовано атакувати територію України ракетами різних типів. Щонайменше 4 удари були по Харківщині.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна з ракет влучила у приватний будинок у місті Зміїв. Вибухи у місті пролунали близько о 7 ранку.

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На Харківщині під завалами опинилися люди

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Наразі тип озброєння встановлюється. Наразі інформація про постраждалих у Харкові не надходила. 

Водночас у місті Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок.

Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще люди,
– повідомив Синєгубов. 

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Згодом Синєгубов додав, що з-під завалів дістали чоловіків 90 та 60 років. Під завалами перебуває одна жінка.

У Харкові лунали вибухи

Вдосвіта в ОВА попередили, що окупанти атакують Харківщину різним типом озброєння. В області пролунало кілька потужних вибухів. 

Синєгубов та мер Харкова закликали харків'ян бути в укриттях.

Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережним,
– закликав мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов згодом додав, що зранку ворог бив по промислових об'єктах Харкова, на місці виникла пожежа. Також відомо щонайменше про одну постраждалу. 

Рятувальники вже ліквідують пожежу, а медики – надають допомогу постраждалим.

Наслідки російської агресії / Фото Олег Синєгубов

 

Масована ракетна атака: головне

  • Росія ввечері підняла Ту-95МС, які можуть атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Вже вдосвіта 8 січня ворог здійснив пуски ракет. Окрім того, росіяни також запустили ракети з літаків Ту-22м3.
  • Вибухи 8 січня пролунали у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому, Харкові. Закликаємо українців бути в укриттях і не нехтувати безпекою.
  • Також ворог підіймав чотири МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал" також були зафіксовані. У Повітряних силах повідомляли, що ці ракети окупанти спрямували на Кривий Ріг, Дніпро та Київ. 

Автор: Анжеліка Байбак