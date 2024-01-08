Окупанти завдали 4 удари по Харкову: у місті Зміїв – влучання у приватний будинок

Вдосвіта 8 січня Росія почала масовано атакувати територію України ракетами різних типів. Щонайменше 4 удари були по Харківщині.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна з ракет влучила у приватний будинок у місті Зміїв. Вибухи у місті пролунали близько о 7 ранку.

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На Харківщині під завалами опинилися люди

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Наразі тип озброєння встановлюється. Наразі інформація про постраждалих у Харкові не надходила.

Водночас у місті Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок.

Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще люди,

– повідомив Синєгубов.

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Згодом Синєгубов додав, що з-під завалів дістали чоловіків 90 та 60 років. Під завалами перебуває одна жінка.

У Харкові лунали вибухи

Вдосвіта в ОВА попередили, що окупанти атакують Харківщину різним типом озброєння. В області пролунало кілька потужних вибухів.

Синєгубов та мер Харкова закликали харків'ян бути в укриттях.

Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережним,

– закликав мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов згодом додав, що зранку ворог бив по промислових об'єктах Харкова, на місці виникла пожежа. Також відомо щонайменше про одну постраждалу.

Рятувальники вже ліквідують пожежу, а медики – надають допомогу постраждалим.

Наслідки російської агресії / Фото Олег Синєгубов

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