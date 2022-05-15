Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині: хочуть там закріпитися

Російські окупанти не полишають планів взяти під контроль Південь України. По Миколаївщині знову завдали ракетного удару.

Згідно з інформацією оперативного командування "Південь" за 14 травня, втрат серед громадян внаслідок атаки немає. Окупанти лише продовжують спроби руйнування промислової інфраструктури.

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У Миколаївській та Херсонській областях тривають бойові дії. Росіяни удосконалюють інженерне облаштування своїх позицій – намагаються закріпитися на відповідній території.

Водночас російські загарбники на Миколаївщині та Херсонщині вести активні наступальні дії не спроможні.

Обстріл Миколаївщини 13 травня

Кількість воєнних злочинів російської армії зростає. Зауважте, що протягом 13 травня росіяни нещадно обстрілювати житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури у Миколаївській області.

У Нацполіції повідомили, що область зазнала численних пошкоджень внаслідок ворожих атак. Зокрема, росіяни пошкодили житлові будинки та автомобілі.

За 13 травня усі підрозділи поліції Миколаївщини опрацювали величезну кількість повідомлень, більшість із яких стосувалась саме наслідків обстрілів.

Ситуація на Півдні України: останні новини

Збройні Сили України не дозволяють російським загарбникам просуватися на Півдні. Оперативне командування "Південь" 14 травня повідомило, що українська артилерія знищила 65 російських вояків.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що у Херсонській області Росія планує провести перепис населення. Така ж ситуація була в окупованому Криму у 2014 році.

Проте плани окупантів щодо Херсонської області провалюються. Зокрема, гауляйтер Нової Каховки переніс введення рубля аж на кінець року. Розвідка Великої Британії підтвердила, що цілі Росії в області фактично зазнають краху, попри всі зусилля окупантів.

Проти загарбників виступають навіть діти. Так, у тимчасово захопленому Скадовську зухвалому окупанту вони відповіли, що їхній батько – Степан Бандера. Відповідь сміливих українських дітей з'явилася на відео, викладеному в мережі.

Крім того, у травні окупанти посилено гатили й по Одещині – потужні обстріли були протягом 7 – 10 травня. 11 травня вони завдали ракетного удару по одному з районів області.

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