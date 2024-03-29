Окупанти знову били по енергетичних об'єктах: є пошкодження ТЕС та ГЕС у Центрі та на Заході
Джерело:Укренерго
Російські війська у ніч на 29 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Основною цілю вкотре стала енергетична інфраструктура.
Наразі на Дніпропетровщині застосовують аварійні відключення. На Харківщині продовжують діяти погодинні відключення.
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Наслідки атаки
Вночі окупаційні війська використали масову комбіновану атаку, щоб в черговий раз завдати удару енергетичній інфраструктурі України.
Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.
Найважчою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Харківщині. Там діють аварійні відключення світла та погодинні.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що у Криворізькій області є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури та, на жаль, є 1 поранений.
Всі роботи розпочато. Енергетики та всі екстерні служби були вчасно залучені, але з урахуванням алгоритмів безпеки. Ми знаємо про підступність ворога,
– зазначила речниця.
Масована комбінована атака по Україні: що відомо