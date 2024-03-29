Окупанти знову били по енергетичних об'єктах: є пошкодження ТЕС та ГЕС у Центрі та на Заході

Російські війська у ніч на 29 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Основною цілю вкотре стала енергетична інфраструктура.

Наразі на Дніпропетровщині застосовують аварійні відключення. На Харківщині продовжують діяти погодинні відключення.

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Наслідки атаки

Вночі окупаційні війська використали масову комбіновану атаку, щоб в черговий раз завдати удару енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.

Найважчою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Харківщині. Там діють аварійні відключення світла та погодинні.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що у Криворізькій області є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури та, на жаль, є 1 поранений.

Всі роботи розпочато. Енергетики та всі екстерні служби були вчасно залучені, але з урахуванням алгоритмів безпеки. Ми знаємо про підступність ворога,

– зазначила речниця.

Масована комбінована атака по Україні: що відомо