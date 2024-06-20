Окупанти знову масовано вдарили по енергетиці: пошкоджено об'єкти у 4 областях

Російські війська в черговий раз вдарили по енергетичній інфраструктурі України у ніч на 20 червня. Під ударом опинилися об'єкти в чотирьох областях.

Нагадаємо, що уночі в "Шахедів" було два вектори руху – у бік Вінницької області та до Києва. Зокрема, у Вінниці повідомили, що дрони завдали шкоди об'єкту критичної інфраструктури.

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Які області постраждали

Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України,

– мовиться в повідомленні.

Там повідомили, що пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наразі наслідки уточнюються.

В Міненерго розповіли, що внаслідок ворожої атаки є руйнування та пошкоджено обладнання, також знеструмлювалися споживачі. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Стало відомо, що уночі російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок обстрілу було поранено трьох працівників, яким зараз надають медичну допомогу.

Також серйозно пошкоджено обладнання станції, над ліквідацією наслідків атаки працюють енергетики.

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці", – зазначають там.

Скільки ракет та "Шахедів" вдалося збити цієї ночі

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго обстріляні понад 180 разів. За цей період 53 працівники отримали поранення, а троє енергетиків загинули.

У ніч на 20 червня окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, використавши різні типи ракет та ударні безпілотники типу "Шахед".

Ворог випустив 9 ракет та 27 БпЛА по об'єктах критичної інфраструктури.

Російські війська застосували:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555, запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря;

3 балістичні ракети "Іскандер-М" з Воронезької області, Росія;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з повітряного простору над Азовським морем;

27 ударних БпЛА типу "Шахед" з району Приморсько-Ахтарська, Росія.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У результаті було збито 32 повітряні цілі: 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, та 27 ударних БПЛА типу "Шахед".

Бойова робота проводилася у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.