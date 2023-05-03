Окупанти знову обстріляли Херсон: влучили у залізничний вагон, є поранений

Російські загарбники вкотре цинічно обстріляли Херсон. Зафіксовано влучання у пасажирський вагон.

На жаль, внаслідок обстрілу є поранений. Наразі усі обставини з’ясовують.

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Що відомо про обстріл Херсона

Як стало відомо, російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено провідника – наразі йому надають допомогу.

На момент обстрілу посадку не розпочали – пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин.

Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені на станції Миколаїв. Просимо зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями, залізниця всіх довезе до безпеки,

– зазначили в Укрзалізниці.

Херсонщина потерпає від обстрілів росіян