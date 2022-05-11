Окупанти знову випустили по Одещині ракету: її збили над морем
Джерело:телеграм-канал "Одеса Офіційно"
Російські військові 11 травня вкотре випустили крилату ракету по Одеській області. На щастя, її збили українські сили ППО.
Деталі нового обстрілу області
Свою ракету ворог випустив по Одещині з літака. Її збили над морем.
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Цю інформацію підтвердили в оперативному командуванні "Південь".
По Одещині завдали черговий ракетний удар. З ворожого літака випустили крилату ракету, яку над морем влучно збили сили ППО,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти масово обстрілюють Одещину
- Російські військові вже тривалий час ледь не щодня запускають ракети по Одеській області. Лише за 9 травня окупанти кинули на українське місто 7 ракет, серед них були і 3 ракети "Кинджал". Їх запустили з літака стратегічної авіації Ту-22.
- Гіперзвукові ракети влучили в об'єкти туристичної інфраструктури. Загалом вони зруйнували 5 будівель. Відомо, що двоє людей постраждали і їх відвезли у лікарню.
- Інша ворожа ракета влучила у торговельно-розважальний центр, після чого там спалахнула пожежа. Площа горіння склала 1 тисячу квадратних метрів. Полум'я гасили 35 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС. На жаль, одна людина загинула, а ще двоє зазнали поранень.
- Також ворог поцілив у підприємство, яке на той час працювало.
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Ворог кидає на Одесу радянські ракети
Разом з сучасними "Кинджалами" росіяни використовують застарілі ракети Х-22. Ці ракети ще з 1960-х років. Вони можуть помилятися на 200 – 300 метрів та влучати в інші об'єкти. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, одночасне застосування нових та старих ракет свідчить про те, що росіяни почали економити високоточну зброю.
Через це буде багато промахів, а відповідно – потраплять у житлові будинки.
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