Спінофф серіалу "Чорнобаївка": "бавовна" завітала в Чаплинку

Після героїчного повернення Чорнобаївки "бавовна" зацвіла в районі аеродрому в селищі міського типу Чаплинка. Воно розташоване вже на Лівобережній Україні.

Вибухи пролунали вдосвіта 13 листопада. Інформацію про них підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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На Херсонщині "бавовна": що там відбувається

Речник військової адміністрації про "бавовну" вже традиційно написав вірш.

У ньому Сергій Братчук підтвердив вибухи у селищі Чаплинка, що у Каховському районі Херсонської області:

"Є така собі Чаплинка,

Там вночі були "обжинки"!

"Бавовнятко" влучно б'є,

Люлей ворогу дає!".

Прилетіло вражинам добряче, всю ніч рахують і ще не все,

– зауважив Братчук.

Окрім того, в місцевих телеграм-каналах почали публікувати відео, на яких чутно детонацію боєприпасів.

"До речі, у серіала "Чорнобаївка" новий спіноф "Чаплинка"", – написали в Monitor.

Додали також відео та зазначили, що детонація відбувається в районі місцевого аеродрому.

Детонація боєприпасів після "бавовни" в Чаплинці: дивіться відео

У Чаплинці лунають вибухи: дивіться відео

Де розташована Чаплинка: дивіться на карті

Коротко про "бавовну" на Херсонщині

​​Перед звільненням Херсонщини "бавовна" в окупантів лунала часто. 10 листопада в Каховці був прильот по великому скупченню російських окупантів. Останні не придумали нічого мудрішого, як базуватись на станції переливання крові.

Буквально 3 листопада у ворогів "бавовна" була в самому обласному центрі. Тоді вороги порушили правила пожежної безпеки та знову невдало "покурили" на судноремонтному заводі Херсона.

Наприкінці жовтня вибухи були в штабі ФСБ в Херсоні. Відомо, що щонайменше два офіцери пішли за російським кораблем.

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