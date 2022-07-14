У Генічеську в будівлі ПТУ працює катівня росіян

У Генічеську в будівлі ВПУ №17 працює катівня росіян. Там знущаються з українців, які мають відкриту проукраїнську позицію, та представників кримськотатарського народу.

Про те, що у приміщенні училища окупанти облаштували катівню на зразок донецької "Ізоляції", було відомо давно. Там, де колись навчали дітей, тепер проводять допити та тортури.

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Місцеві жителі розповіли 24 каналу моторошну історію про те, як жінка вирішила здати росіянам свого чоловіка.

Жінка здала у катівню в Генічеську свого чоловіка

У Генічеську місцева жінка вирішила здати російським окупантам свого чоловіка. Він зловживає алкогольними напоями, тож вона хотіла, щоб його "налякали". Тому й сказала окупантам, що її чоловік підтримує Україну.

Забрати чоловіка їй вдалося через тиждень, і за цей час він змінився до невпізнання – з вибитими зубами, схудлий та сивий.

Вибили зуби, не годували зовсім. Посивів, ледве міг ходити,

– розповіли місцеві жителі.

Як живе захоплений Генічеськ:

росіяни захопили Генічеськ ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого. Місцеві жителі опиралися російським загарбникам й намагалися голими руками вигнати їх з міста, але не вдалось. Саме у цьому місті жінка запропонувала окупантові покласти в кишені насіння. Також місцеві сміливці підпалили військкомат, у якому базувались вороги.

Місто досі окуповане – у ньому зникають активісти та кримські татари. Свій врожай, вирощений за рік, людям доводиться продавати за безцінь, щоб не зіпсувався. Місцеві жителі, які живуть неподалік траси, бачать, як окупанти вивозять в Крим награбоване в Україні зерно.

18 квітня окупанти встановили там пам'ятник Леніну. А на в'їзді до міста розмістили російську символіку. На 9 травня під дулами автоматів окупанти організували "святковий парад". На деяких відео з параду видно, що у натовпі поміж людьми снують бойовики з автоматами.

До слова, 3 червня Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у Генічеську. За попередньою інформацією, її має очолити заступник голови Чорнобаївської сільради Євгеній Родіонов.

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