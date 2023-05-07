Росіяни боться просування ЗСУ островами на Херсонщині: як окупанти хочуть протистояти цьому

Нині вода у Каховському водосховищі на максимальному рівні. Вона активно стікає з пошкоджених шандорів, але цього не вистачає. Тож окупанти бідкаються, що українські снайпери не дають їм можливості відкрити додаткові, аби випустити зайву воду.

Про це 24 Каналу заявив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що окупанти нарікають на те, що вода загрожує Кам'янці-Дніпровській.

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"Там дійсно перегороджена річка Білозерка, перегороджена дамбою й стоять насоси, які воду, яка стікає з Білозерки, на вищий рівень Каховського водосховища перекидають", – заявив херсонський активіст.

Молчанов припускає, що ця загроза є надуманою окупантами через те, що здійснюється безконтрольний спуск води.

Найімовірніше, росіяни просто бояться просування ЗСУ островами й їх хочуть на певний час підтопити. Островами нижче Каховської греблі, островами дельти Дніпра,

– переконаний активіст із Херсона.

Він зауважив, що підтоплення дійсно можливе на певний час.

"Але я не впевнений, що постраждають переважно ЗСУ, які ці території контролюють за допомогою Сил спеціальних операцій", – розповів Володимир Молчанов.

Він припускає, що постраждати можуть саме російські позиції.

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Підняття води не уникнути

"Я не думаю, що там є якась загроза нині, що буде повінь. Хоча підйом води буде просто через те, що та вода з великої повені всієї України, звичайно, що нікуди в іншому напрямку не подінеться", – переконаний активіст.

Вода пройде через "нижній" Дніпро, тому підняття води буде неможливо уникнути.

"Що стосується російських перспектив, то вони там, звичайно, абсолютно ніякі. Вода спаде, і тоді лівий берег залишиться без зрошення і з доволі низьким рівнем наповнення з Північнокримського каналу, якщо він взагалі буде. І Крим залишиться так само без води", – вважає Молчанов.

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