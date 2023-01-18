У Криму антиукраїнська істерія, – Чубаров пояснив, як вона проявляється
Довгоочікуване звільнення Криму від російських загарбників супроводжуватиметься відновленням української влади та наведенням порядку. Тим часом окупаційна адміністрація в Криму забороняє українську символіку та навіть пісні.
Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, в Криму немає незалежних ЗМІ, а підконтрольні окупантам медіа нагнітають антиукраїнську істерію.
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Заборона України в Криму
Рефат Чубаров розповів, що в тимчасово окупованому Криму росіяни забороняють майже все українське.
В Криму взагалі така антиукраїнська істерія. Вона нагнітається всіма ЗМІ. В Криму немає незалежних ЗМІ, вони всі підконтрольні окупаційній адміністрації та, взагалі, й в самій Росії немає таких незалежних медіа,
– сказав голова Меджлісу.
Чубаров також розповів, що громадяни України, хоч і приховують свої українські паспорти від окупаційної адміністрації, використовують їх, щоб покинути Крим для уникнення мобілізації в російську армію.
Вони ними користуються для того, щоб якомога скоріше покинути Крим задля того, щоб уникнути примусової мобілізації,
– зазначив Чубаров.
Окрім цього, голова Меджлісу відзначив, що з літа 2022, коли ЗСУ здійснювали успішні прориви, багато мешканців Криму, які до цього не приділяли уваги оновленню українських документів, почали цим займатись.
Рефат Чубаров розповів про антиукраїнську істерію окупантів в Криму: дивіться відео
За словами Чубарова, українські консульства в інших країнах переповнені відповідними зверненнями.
"Я знаю, що в деяких консульствах черги вже на пів року, майже на рік вперед", – сказав Рефат Чубаров.
Як російські загарбники знущаються з Криму
- Після окупації Криму у 2014 році, півострів поринув в атмосферу беззаконня та тотальної боротьби російських маргіналів з українською приналежністю Криму. Росіяни створили так звані адміністрацію та парламент через які почали керувати усім, що відбувається в Криму.
- Під тиском окупантів громадян України примушували отримувати російські паспорти та перереєстровувати майно згідно з російським "законодавством". У випадку відмови від російського паспорта українці стикались із труднощами працевлаштування та права на майно. Окупаційна влада сприймала громадян України як іноземців.
- Формально Крим в окупації має 3 "державні" мови: українську, російську та кримськотатарську. Але російські нацисти, за 9 років окупації, настільки русифікували півострів, що тепер за українську мову можуть посадити до в'язниці.
- За останніми даними, всього в Криму 250 учнів навчаються українською мовою. Раніше ця цифра була в 50 разів більшою.