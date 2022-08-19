Треба демілітаризувати і деокупувати, – Данілов назвав головні завдання щодо Криму
Джерело:твіттер Олексія Данілова
Україна хоче демілітаризувати територію окупованому Криму з подальшою її деокупацією. В РНБО розповіли, як колаборанти на півострові можуть пом'якшити собі вирок.
Крим є суверенною територією України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
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Які головні завдання щодо Криму
За словами Данілова, колаборанти у Криму мають можливість пом'якшити собі вирок. Для цього їм потрібно надати СБУ цінну інформацію про російські військові об'єкти й техніку, які є на території півострова. Секретар пояснив росіянам на зрозумілій їм мові, що чекає на український Крим найближчим часом.
Крим є суверенною територією України. На порядку денному питання поетапної демілітаризації цієї території з подальшою її деокупацією,
– зазначив секретар РНБО.
До речі, раніше Олексій Данілов зазначав, що кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.
Яким може бути звільнення Криму
Перемогою над росією вважатимуть повне звільнення України від окупантів та повернення контролю над усіма кордонами. Це можна зробити двома шляхами – військовим та дипломатичним. Однак для першого варіанту повинна бути одна головна умова. Її в ефірі 24 каналу назвав військовий експерт Олег Жданов.
Жданов наголосив, що ця умова для звільнення Криму – це кримський міст, який росія незаконно збудувала. Саме через нього окупанти перекидають військову техніку в Україну.
Якщо його не вдасться знищити – "тоді буде дуже важко", додав експерт. Він пояснив, що у такому випадку через міст і далі постачатимуть техніку та озброєння.
"Бавовна" у Криму: що відомо
- На тимчасово окупованому півострові у серпні сталася серія вибухів. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром Саки.
- Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію.
- В обох випадках детонували боєприпаси окупантів. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.
- Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.
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