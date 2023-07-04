Що потрібно для звільнення Криму: дві головні складові
Росіян з Криму можна вигнати за лічені місяці. Для цього потрібне відповідне озброєння у достатній кількості.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Хороша авіація у достатній кількості забезпечить Силам оборони повний контроль над повітряним простором півострова та дозволить знищити логістичні центри ворога.
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"Нам потрібно щонайменше 36, а краще – 48 машин F-16, або інших літаків, які можуть брати на борт далекобійні ракети. До прикладу, F-16 може переносити дві ракети AGM-158, дальність ураження яких – до 910 кілометрів", – пояснив військовий експерт.
"Упадуть, як гнила грушка"
За словами військового експерта, якщо матимемо повноцінний авіаційний полк і якнайбільше відповідних ракет, зможемо за лічені місяці вибити окупантів з Криму.
"У зоні ураження опиняться їх склади, логістичні центри. Зрештою, нічого доправити ні повітрям, ні морем вони не зможуть. Банальна блокада і виснаження. За кілька місяців російські військові не матимуть ні їжі, ні води, і упадуть до наших ніг як гнила грушка", – упевнений Петро Черник.
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