Злочинець, який чекає покарання, – Подоляк прокоментував настрої Росії щодо Криму

До росіян поступово приходить усвідомлення, що окупований Крим доведеться повернути. Окупанти навіть відчувають певне полегшення, що на них чекає покарання.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, дії російських загарбників з Кримом є прикладом класичної криміналізованої поведінки.

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"Ти вкрав і підсвідомо очікуєш того, що тебе впіймають і будуть карати – жорстко або ні. Це абсолютно типова поведінка сьогодні в Росії", – зазначив Подоляк.

"Окупація Криму – банальна крадіжка майна"

Радник керівника ОП вважає, що росіяни чудово усвідомлюють, що вкрали в України півострів. Йдеться навіть не про юридичні процедури, адже їх там взагалі не було.

Це була банальна крадіжка нашого майна. І вони весь час про це пам'ятали й розуміли. Тому й "еліти" Криму вони зробили з бандитів з 1990-х років,

– сказав Подоляк.

За його словами, окупанти намагалися виправдати свою крадіжку. Для цього вигадували масштабні пропагандистські проєкти, поширювали лозунги на кшталт "Крим – навіки Росія" або "Крим – це російська земля, яку Україні віддав у 1954 році перший секретар ЦК КПРС Нікіта Хрущов".

"Тільки росіяни забули, що коли Крим перейшов до України, Краснодарський край частково перейшов до складу Російської Радянської Федеративної Республіки (так у 1954 році називалася Росія у складі СРСР – 24 Канал)", – зауважив Подоляк.

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"Класична поведінка бандита"

Відтак, росіяни усвідомлюють, що півострів дістався їм незаконно.

Вони це відчувають і внутрішньо собі кажуть: "Ну нарешті ми отримали те, що хотіли. Тобто за нами прийшли, щоб нас покарати". Це класична поведінка бандита – людини, яка скоює кримінальні злочини, і очікує, що її арештують,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що протягом 9 років окупації півострова російські загарбники наче промовляють: "Зловіть нас і посадіть, покарайте".

Росіяни намагатимуться втекти за Уральські гори

Попри усвідомлення свого злочину, російські окупанти намагатимуться уникнути відповідальності.

Росіяни хочуть ще накрасти й втекти в ту ж Читу, наприклад. Бо там є китайські "вертухаї", які не дозволять їх звідти забрати й привезти на судові процеси в Європу,

– сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що російські окупанти втікатимуть далеко за Уральські гори.

"Всі, хто так чи інакше брав безпосередню участь в анексії Криму, будуть шукати собі місця далеко від європейської частини Росії", – зазначив Подоляк.

Дивіться прем'єру інтерв'ю з Михайлом Подоляком о 18:00 на ютубі-каналі 24 Каналу.

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