Колаборанти запанікували, що ЗСУ підуть на них, – Тизенгаузен про паніку в Криму

У Криму окупаційне керівництво та "панаєхашиє" росіяни перебувають на низькому старті. Хто міг, позбувся нерухомості, яку там придбав.

Звісно, є ті, які думають, що цього не треба робити. Насправді дуже треба. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Окупанти й зрадники налякані

Виконавці, яких більшість, заспокоюють. Мовляв, усе в порядку, "Росія тут назавжди". Вони почуваються більш-менш спокійно. Хоча дедалі частіше прилітають безпілотники, працює ППО. Всі розуміють, що ЗСУ ще навіть до перешийка не підійшли.

За словами Тизенгаузена, колаборанти у Криму злякалися, що росіяни перекидають війська з Херсонського напрямку на Запорізький і Донецький. Вони переконані: на Херсонщині зійшла вода, зараз усе висохне, сили забираються, а звідти – прямий шлях на Крим.

І вони запанікували, що ЗСУ підуть на них. Це їх трішки налякало, що, до речі, плюс. Взагалі вони давно там не почуваються у безпеці,

– розповів політтехнолог.

Ті, хто у високих чинах, розуміють, що Крим – це лише питання часу. Вони думають, що у момент підходу ЗСУ до перешийка залишиться два варіанти: або Путін завдасть ядерного удару, або усі домовляться, і Крим не здадуть.

Росіяни сильно не розганяються тікати, бо сидять там при посадах. Крім того, якщо сильно розігнатися, можна потрапити у зрадники. Але на кухнях усі перешіптуються. Між "до Криму ніколи не дійдуть" і "коли до Криму дійдуть, почнуть домовлятися, Путін щось зробить" – присутня чітка різниця. І вона помітна вже зараз.

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